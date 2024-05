Un candidat à la mairie abattu lors d’un rassemblement électoral à Guerrero, au Mexique | Actualités politiques

Un candidat à la mairie a été abattu lors d’un rassemblement électoral dans l’État de Guerrero, au sud du Mexique, la dernière d’une série d’attaques à l’approche des élections de dimanche.

Alfredo Cabrera a été assassiné mercredi dans la ville de Coyuca de Benitez. Une vidéo publiée par les médias locaux montrait une personne s’approchant de lui lors de l’événement de campagne, lui tirant dessus à plusieurs reprises à bout portant.

L’assassinat de Cabrera s’ajoute au bilan croissant des morts à l’approche des élections présidentielles, parlementaires et locales du 2 juin. Le gouvernement a déclaré mardi qu’au moins 22 personnes candidates aux élections locales avaient été assassinées depuis septembre dernier.

Mardi, un candidat à la mairie de l'État central de Morelos a été assassiné tandis qu'un autre a été blessé par balle dans l'État occidental de Jalisco, ont indiqué les autorités.





Cabrera appartenait à une coalition d’opposition soutenant Xochitl Galvez, sénatrice de centre-droit et femme d’affaires d’origine autochtone, actuellement deuxième dans la course à la présidentielle.

La gouverneure de Guerrero, Evelyn Salgado, a condamné cet assassinat « lâche », affirmant sur X qu’elle avait demandé au parquet d’appliquer « tout le poids de la loi contre la ou les personnes responsables ».

L’agresseur présumé a été tué sur place, selon le parquet.

Problèmes de sécurité

Les cartels de la drogue ont souvent mené des tentatives d’assassinats politiques dans le but de contrôler la police locale ou d’extorquer de l’argent aux gouvernements municipaux.

Le président Andres Manuel Lopez Obrador a reconnu début avril que les cartels cherchent souvent à déterminer qui sera maire – soit en présentant leurs propres candidats, soit en éliminant des rivaux potentiels.

« Ils concluent un accord et disent : « Cette personne va être maire ; nous ne voulons pas que quelqu’un d’autre s’inscrive pour se présenter », et quiconque le fait, eh bien, il le sait [what to expect] », avait-il déclaré à l’époque.

Les récents meurtres ont incité le gouvernement à fournir des gardes du corps à environ 250 candidats, tandis que ceux qui se présentent aux élections municipales – les plus menacés – sont les derniers à bénéficier de la sécurité.

Le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), l’un des partis d’opposition de la coalition, a accusé le gouvernement de n’avoir « fait le moindre effort pour garantir la sécurité des candidats ».

Environ 27 000 soldats et membres de la Garde nationale seront déployés pour renforcer la sécurité lors des élections de dimanche.