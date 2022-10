Un candidat à la commission scolaire du Lower Mainland prêche par vidéo sur l’extermination du « parasite mondial et élitiste » – Kelowna Capital News

Un candidat au conseil scolaire de Maple Ridge répond à des questions sur une vidéo partagée en ligne qui le montre s’adressant à une foule à Vancouver lors d’un rassemblement «liberté» l’année dernière.

La vidéo datée du 15 mai 2021 à 18 h est publiée sur Twitter et montre le candidat Brian Dominick dans les escaliers de la Vancouver Art Gallery avec une pancarte du World Freedom Rally derrière lui.

“Mais surtout, je choisis cette voie pour mes enfants et leur avenir afin de pouvoir les regarder dans les yeux et leur dire que leur père a défendu leurs droits et libertés pour les protéger”, dit-il aux cris de “Ouais” et applaudir.

« Attendez », dit-il à la foule. «Pas sûr pour le plan-démique. Je veux dire protéger leurs petits esprits et corps en développement en toute sécurité. Ce que les parents devraient faire en ce moment et ce que nous devons les aider à voir. Ma mission d’éduquer et d’apporter des changements dans le monde ne s’arrêtera pas tant que les enfants ne seront pas en sécurité, que les gouvernements ne seront pas tenus responsables et que les entreprises cesseront de nous mentir. Polluer nos océans, nos terres et nos corps humains au Canada et dans le monde.

«Ce n’est pas un problème canadien, les gens. Il s’agit d’un problème de parasites mondial et élitiste, et ce sont eux qui doivent être exterminés », a-t-il déclaré sous les applaudissements.

Le conférencier anti-lockdown de Vancouver, Brian Paul, a déclaré aujourd’hui qu’ils sont confrontés à un problème de “parasite élitiste mondial” et que “ce sont eux qui doivent être exterminés”, ce que le public a applaudi Après lui, Marco Pietro, qui a réalisé des vidéos niant l’Holocauste, a pris la parole pic.twitter.com/oQGZi6FLWM – Drew (@nolifeneet) 16 mai 2021

Lorsqu’il a été joint par téléphone dans son magasin de vélos électriques et de scooters de Maple Ridge, Dominick n’a pas nié qu’il était celui qui faisait les commentaires dans la vidéo.

Sa plainte était que la vidéo est partagée par ce qu’il dit être un site de complot, pas un média accrédité.

La vidéo est publiée sur Twitter – où toute personne du public peut la voir – par un utilisateur indépendant de Twitter qui ne semble pas être lié à une organisation ou à un groupe. Dominick a également refusé d’expliquer ce qu’il voulait dire par ses commentaires lors du clip de 59 secondes.

« Je me présente comme commissaire d’école. Donc, comme je l’ai mentionné, je ne cherche pas du tout à donner cette énergie. Cela va à l’encontre de ce vers quoi nous travaillons et je ne suis pas intéressé à aborder une sorte de calomnie ou de diffamation intentionnelle qui n’a vraiment aucun mérite », a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’il est important que “nous fassions preuve de discernement en ces temps de l’ère de l’information”.

«Cette information est partagée là où elle n’a pas, il n’y a pas de citations ou de références, ou qui l’a publiée ou qui l’a prise. Il n’y a absolument aucune crédibilité sur ce site », a-t-il déclaré, qualifiant cela de désinformation.

“C’est vraiment de cela dont nous parlons ici, c’est de la diffusion de fausses informations destinées à causer du tort. Je ne suis pas intéressé à divertir cela », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que la vidéo était fausse ou si ce n’était pas vraiment lui dans la vidéo, il a de nouveau répondu: “Je n’ai pas l’idée de donner du temps ou de l’énergie à un site non accrédité”.

Dans le groupe public Facebook Carte SD42 Watch Pitt Meadows et Maple Ridge avant JCDominick a été confronté à plus de questions sur la vidéo.

L’administrateur du groupe, Elizabeth Taylor, lui a demandé comment lui et les 28 autres candidats anti-mandat pensaient-ils pouvoir modifier le programme scolaire ?

À quoi Dominick répond: «Elizabeth, je ne suis contre rien d’autre que peut-être la calomnie, les discours de haine et les étiquettes et je n’apprécie pas l’étiquette discriminatoire. N’est-ce pas à cela que nous essayons de remédier ?

Puis l’animatrice Loraine Anchor lui demande comment concilier ce commentaire avec ce qu’il a dit lors du rassemblement.

“Éliminer les personnes que vous pensez être des élitistes, etc. correspond à la description du discours de haine”, lui a-t-elle dit.

Dominick répond à nouveau: «Je ne donnerai plus d’énergie à ce problème en ligne car j’ai l’impression que cela enlève le vrai débat et la conversation autour de vrais problèmes. Cette information a également été diffusée par un site complotiste inconnu, n’est-ce pas ? Je pense qu’il est temps que nous assumions tous la responsabilité des informations que nous partageons et que nous fassions preuve de discernement pour faire la différence.

La conversation se termine avec Anchor disant: «Brian Dominick, c’est toi qui parle. Vous ne pouvez pas le nier. Les gens devraient savoir pour qui ils votent.

Un autre membre du groupe, David Akerflug, a posté la vidéo en disant qu’elle est plus que dérangeante.

« Il s’attaque aux peurs des gens dans le but d’inciter à la haine. Et extrêmement antisémite. En tant que parent d’enfants juifs dans votre district, je ferai tout ce que je peux pour m’assurer que vous n’ayez rien à dire sur l’éducation de mes enfants », a déclaré Akerflug.

Un convoi de la liberté de la vallée du Fraser, un «convoi pour soutenir Brian Dominick pour le conseiller scolaire», aura lieu l’après-midi du vendredi 30 septembre et se rendra de Langley, à travers l’ouest de Maple Ridge, jusqu’à Pitt Meadows, puis à Coquitlam. Il est organisé par les groupes Union of the People et Canadian Freedom Coalition – des groupes qui s’opposent aux mandats de vaccination.

La page des médias sociaux locaux de la Canadian Freedom Coalition contient des informations sur la lutte contre les mandats de vaccination contre la COVID-19, avec des vidéos montrant des manifestations contre les vaccins à Maple Ridge et dans le Lower Mainland, une publicité pour une présentation sur l’immunité naturelle et la vaccination, et plus encore.

Le contenu en ligne de l’Union of the People comprend des informations selon lesquelles le vaccin Pfizer est plus susceptible de menacer la vie d’une personne que de la sauver et demande si Pfizer a caché des documents sur le vaccin.

Santé Canada maintient que les vaccins et les rappels sont sûrs et efficaces pour aider à prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus à la COVID-19.

Le groupe Action4Canada, qui se définit comme un mouvement populaire en opposition aux « politiques destructrices qui déchirent le tissu de cette nation », avec des membres déterminés à protéger la foi, la famille et la liberté, fait la promotion de l’événement.

Il s’agit du même groupe derrière les rassemblements locaux pour la liberté contre les passeports vaccinaux et les mandats COVID-19. Le groupe a également organisé une manifestation anti-vaccin à l’école élémentaire Webster’s Corners en octobre 2021, au cours de laquelle ils ont distribué des fiches d’information sur le vaccin contre le VPH aux parents qui déposaient leurs enfants en classe.

Andrew Dodge, chef de section de Ridge Meadows pour Action4Canada, a signé les documents de nomination de Dominick.

BC Élection 2022Élection 2022Maple Ridge