Un candidat a besoin d’argent pour convertir des images en votes – Shaw Local

Les deux jours d’événements politiques partisans pendant la Foire de l’État de l’Illinois sont comme des versions miniatures, dépouillées et informelles des conventions politiques nationales. Ils servent de coup d’envoi à notre saison de campagne d’automne, ils sont donc généralement surveillés de près par les journalistes qui couvrent les campagnes et par les initiés.

Les discours et le théâtre organisé sont généralement autorisés à dominer la couverture. La semaine dernière, le candidat au poste de gouverneur, le sénateur Darren Bailey, a été conduit à l’événement de la Journée républicaine sur un gros tracteur John Deere. Il a ensuite prononcé avec compétence son discours bien écrit, qui tentait principalement de dépeindre le gouverneur démocrate sortant comme un milliardaire déconnecté aux mains douces qui vit dans une bulle et n’a aucune idée de ce que vivent les gens moyens.

Riche Miller

L’image des « mains » était au cœur du discours de Bailey. “Avec nos mains et notre sueur, nous nourrissons la vie, nous renforçons nos familles et nous nourrissons le monde”, a-t-il déclaré. « Regarde tes mains. Ils sont probablement comme les miens, un peu gonflés, un peu calleux, ils ont des cicatrices », a-t-il déclaré avant de raconter la vie d’un agriculteur.

« Les entreprises partent, les familles partent. Certaines personnes lèvent simplement les bras et abandonnent », a-t-il déclaré plus tard dans son discours. « Mais j’ai mentionné vos mains plus tôt. Regardez-les à nouveau. Toi et moi sommes des gens de terrain. Nous réglons les problèmes toute la journée. Maintenant, nous devons porter notre attention sur la réparation de ce grand état.

Et puis il a opposé « nos » mains à celles du riche gouverneur. “Mardi, j’ai trait une vache”, a déclaré Bailey, ce qui, bien sûr, implique ses mains. « La semaine dernière avec JB Pritzker, il a pris une photo avec la vache à beurre. Ne vous méprenez pas. La vache à beurre est incroyable. … Mais JB et ses douces mains de milliardaire étaient en sécurité de l’autre côté de cette vitre protectrice, loin du travail. Un peu comme dans sa bulle de milliardaire. Je dis qu’il s’en fiche. Mais je veux te dire quelque chose. Peut-être qu’il ne sait tout simplement pas.

La métaphore des mains a également été utilisée comme moyen d’action politique : “Vous ne pouvez pas nettoyer un champ de mauvaises herbes si vous ne les arrachez pas par les racines, amis, et la seule façon de réparer l’Illinois est de virer JB Pritzker et résoudre le problème par les racines.

Intelligent.

Mais les images et les discours ont rarement un impact avec la seule couverture médiatique. Un candidat a besoin d’argent pour mettre ces images et ces zingers dans des publicités télévisées et pour les amplifier dans le monde en ligne.

Et Bailey n’a toujours pas d’argent pour faire ça. Son principal bailleur de fonds, le milliardaire Richard Uihlein, est arrivé relativement tard mais important lors de la primaire. Alors, peut-être qu’il finira par recommencer. Bailey n’a pas encore montré sa capacité à collecter des fonds substantiels par lui-même, que ce soit avant la primaire ou depuis. La seule contribution rapportée de Bailey la semaine dernière n’était que de 1 000 $.

Depuis la primaire, Uihlein a versé 20 millions de dollars à People Who Play by the Rules PAC de Dan Proft. Proft, un animateur de radio et militant politique, a diffusé des publicités télévisées super solides au nom de Bailey pendant la primaire, donc au début, je ne pensais pas que c’était une grosse affaire. Au lieu de cela, Proft est revenu à la diffusion du type d’annonces qui n’ont pas remporté de nombreuses élections lorsqu’il s’impliquait dans des courses législatives (principalement avec l’argent d’Uihlein). Ses dernières publicités, qui coûtaient 1,8 million de dollars au moment d’écrire ces lignes, présentent simplement des inconnus qui semblent parler à un intervieweur invisible juste hors champ.

Aucune des annonces de dépenses indépendantes de Proft ne mentionne Bailey par son nom. Pritzker n’est même pas présenté. Si, comme je le soupçonne, Uihlein veut que Proft prenne la tête de la campagne de Bailey, alors Proft n’auditionne pas bien. Les publicités primaires de Bailey, financées par Uihlein, étaient infiniment supérieures à ce qui est actuellement diffusé à la télévision. La situation des billets GOP est actuellement en mode quasi-catastrophe, avec Bailey assiégé, mais ce sera l’apocalypse si quelqu’un ne fait pas quelque chose bientôt.

Les discours des candidats individuels ont généralement beaucoup moins d’importance après la fin de la foire d’État. Et Bailey a montré la semaine dernière qu’il n’était pas tout à fait capable de répondre aux questions des journalistes.

Interrogé sur son plan spécifique pour lutter contre la violence armée, par exemple, Bailey a déclaré: “Ce serait bien si nous commencions à obéir et à suivre les lois que nous avons.”

Le discours de Bailey et ses questions-réponses étaient remplis de mots de code controversés et peu subtils sur les personnes qui travaillent dur et qui sont victimes de leurs dirigeants qui doivent maintenant se lever comme un seul et frapper leur agresseur.

Mais c’est toujours beaucoup plus efficace que les trucs pour lesquels Uihlein paie beaucoup d’argent en ce moment.

• Rich Miller publie également Capitol Fax, un bulletin politique quotidien, et CapitolFax.com.