Un cancer incurable d’un médecin en rémission après un nouveau traitement

Il s’agit peut-être du plus grand projet de recherche de Richard Scolyer. Il espère également que ce ne sera pas le dernier. Jusqu’à présent, du moins, il y a juste une indication que ce n’est peut-être pas le cas.

Il y a un an, Scolyer a reçu ce qui s’approchait le plus de la peine de mort : on lui a diagnostiqué une tumeur cérébrale agressive. Pourtant, en tant qu’éminent chercheur en cancérologie et codirecteur du Melanoma Institute Australia, il a décidé de ne pas simplement devenir un patient.

Au lieu de cela, il a travaillé avec des collègues pour appliquer des éléments de ses propres recherches afin de voir s’il pouvait le vaincre, ou du moins le retenir. Douze mois plus tard, contre toute attente, les scanners montrent qu’il n’a plus de cancer.

Scolyer avec sa collègue le professeur Georgina Long recevant leur prix Australien de l’année 2024 PRESSE ASSOCIÉE AUSTRALIENNE/ALAMY

Plutôt que la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie – qui constituent souvent le traitement standard du cancer, connu sous le nom de