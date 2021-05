Un canard paralysé par un renard réapprend à se dandiner grâce au fauteuil roulant Monster Quad

Un canard paralysé dans une attaque de renard apprend à nouveau à se dandiner – avec un fauteuil roulant quad monstre gonflé.

Kiwi ne pouvait pas bouger après la mutilation pendant que son frère était tué.

Satisfait

Kiwi le canard a été paralysé lors d’une attaque de renard mais apprend à nouveau à se dandiner – avec un fauteuil roulant quad monstre gonflé[/caption]

Satisfait

Kiwi ne pouvait pas bouger après la mutilation alors que son frère était tué[/caption]

Un sanctuaire pour animaux de compagnie l’a accueillie et lui a offert des roues chaudes – et maintenant elle peut s’exhiber dans ses propres «courses charlatanesques».

L’une de ses soignantes, Lizz Truitt, a déclaré: «Quand elle est arrivée au sanctuaire pour la première fois, nous ne savions pas vraiment si elle marcherait à nouveau ou si elle aurait une qualité de vie.

«Les canards adorent l’eau, alors nous avons décidé de la mettre dans un bain pour voir si elle pouvait utiliser ses jambes.

«Étonnamment, son instinct est intervenu et elle a commencé à bouger ses jambes.

«Nous savions donc que c’était peut-être une lésion nerveuse et qu’elle pourrait peut-être aller mieux.»

Elle a repris des forces avec un mini-fauteuil roulant – mais a vraiment prospéré grâce à l’aide de la firme prothétique Bionic Pets.

Lizz, de Woodstock Farm Sanctuary à High Falls, New York, a déclaré: «Ils ont créé pour elle deux fauteuils roulants personnalisés qui conviendraient à la fois aux terrains intérieurs et extérieurs.

«Ils ont l’air fantastique car ils étaient rose vif et parfaits pour elle.

«Elle se renforce lentement et deviendra plus rapide à l’avenir. Elle est très contente de ses nouvelles roues.

Les problèmes de Kiwi ont commencé peu de temps après son éclosion lors d’un projet scolaire.

Au fur et à mesure qu’elle grandissait, elle n’avait plus besoin d’elle et de son frère – alors un couple local les a accueillis.

Ils ont ensuite été attaqués par un prédateur, probablement un renard.

Satisfait

Kiwi a suivi une thérapie physique pour l’aider à retrouver ses forces et a réappris à marcher avec un vieux fauteuil roulant fait maison[/caption]

Satisfait

Kiwi n’est plus un canard boiteux mais court comme un camion monstre[/caption]

Satisfait

Carer Lizz a déclaré: « Quand elle est arrivée au sanctuaire pour la première fois, nous ne savions pas vraiment si elle marcherait à nouveau ou aurait une qualité de vie du tout »[/caption]

Satisfait

Lizz a déclaré: « Kiwi est un petit canard très déterminé qui ne veut rien de plus que d’être la star de la série. Nous sommes tous si fiers d’elle ‘[/caption]





Lizz a déclaré à propos du Pékin blanc: «Kiwi a une très grande personnalité.

«Elle en avait besoin pour survivre à tout ce qu’elle a vécu avant que nous ne la rencontrions.

«Kiwi est un petit canard très déterminé qui ne veut rien de plus que d’être la star du spectacle. Nous sommes tous si fiers d’elle.