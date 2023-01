Un Canadien tué en Ukraine se souvient de son «grand fils» aux funérailles de Kyiv

Une sirène de raid aérien a percé le silence et les prières lors des funérailles de Grygorii Tsekhmistrenko vendredi – un rappel de la façon dont le jeune homme de 28 ans a perdu la vie.

Tsekhmistrenko, connu sous le nom de Greg par ses amis, s’est porté volontaire comme médecin de combat pour lutter contre l’invasion russe de l’Ukraine, son pays d’origine. Selon sa famille, il a été tué au combat le week-end dernier à Bakhmut, une ville de l’est de l’Ukraine devenue un important champ de bataille pendant la guerre.

Environ 250 personnes – amis, famille et soldats – se sont rassemblées dans un salon funéraire de Kyiv pour voir le cercueil de Tsekhmistrenko, drapé de drapeaux ukrainiens et canadiens près d’une pile de bouquets.

Tsekhmistrenko a vécu à Kinistino, en Saskatchewan, pendant des années avec ses parents avant de déménager à Port Alice, en Colombie-Britannique, sur l’île de Vancouver. Ses parents s’étaient rendus à Kyiv en septembre pour soutenir leur fils pendant la guerre et la famille venait de passer le Noël orthodoxe ensemble.

Lors des funérailles, la mère de Tsekhmistrenko s’est accroupie près de son corps, pleurant et lui caressant les cheveux.

Plus tard dans la journée, le groupe s’est déplacé dans un cimetière de la banlieue sud de Kyiv pour l’enterrement.

“Il était prêt à servir. Il aimait. Il était attentionné. C’était juste un grand fils et un grand ami à moi”, a déclaré Vitalii Tsekhmistrenko à CBC News après l’enterrement de son fils unique.

Un médecin bénévole salué en héros

Le corps de Tsekhmistrenko a été ramené des lignes de front par des membres de son unité, dont un vétéran canadien du nom d’Anton, qui n’a fourni que son prénom pour des raisons de sécurité.

Anton, un Ukrainien-Canadien lui-même qui a servi dans les Forces armées canadiennes, a déclaré que Tsekhmistrenko était allé fournir une aide médicale aux membres de l’unité après avoir été touchés par une grenade propulsée par fusée.

Ensuite, il a dit qu’une deuxième grenade avait frappé.

“Comme Greg est un très grand individu, alors qu’il assistait aux soins médicaux, il a absorbé la majeure partie de l’explosion, ce qui lui a permis de sauver l’un de nos membres qui est actuellement opéré à l’hôpital”, a déclaré Anton à CBC News. à l’extérieur de la maison funéraire.

Il a dit que Tsekhmistrenko “mettait tout le monde avant” lui-même.

“Lorsque nous étions à Bakhmut dans le sous-sol, l’artillerie tirant constamment, l’un de nos membres a fêté son anniversaire. Greg est allé dans une ville plus sûre et a acheté un gâteau pour cet individu. Nous avons célébré avec le peu de joie que nous pouvions”, a déclaré Anton.

“Je n’étais pas au courant que [Tsekhmistrenko’s] l’anniversaire était le lendemain. Il a gardé ça pour lui parce qu’il n’a jamais voulu que quelqu’un s’écarte du chemin pour lui.”

Environ 250 personnes se sont rassemblées dans un salon funéraire à Kyiv pour les funérailles de Tsekhmistrenko, son cercueil drapé de drapeaux ukrainiens et canadiens. (Stephanie Jenzer/CBC)

Anton a déclaré que lui et d’autres membres de l’unité de Tsekhmistrenko prenaient du temps pour faire leur deuil, mais qu’ils retourneraient au front lorsqu’ils seraient prêts.

“La mort de Greg m’a donné la force – et la force de l’équipe – de continuer à me battre. De continuer à aider l’Ukraine. Cela ne va pas du tout nous influencer.”

Andriy Shevchenko est un ancien ambassadeur d’Ukraine au Canada et un ami de la famille, appelé Tsekhmistrenko, qui est le troisième Canadien tué lors de l’invasion russe de l’Ukraine, un “héros”.

“Greg avait le choix de se tenir à l’écart ou de venir ici et de combattre le mal”, a déclaré Shevchenko à CBC News en dehors des funérailles.

“Nous lui sommes redevables, et je sais que sa mort et son sacrifice rapprocheront la victoire, et cela rapprochera la paix.”

La communauté de rugby de la Saskatchewan pleure

Tsekhmistrenko vivait sur l’île de Vancouver lorsqu’il est parti pour la guerre en 2022, mais a passé la fin de son adolescence dans le centre de la Saskatchewan. Maintenant, tant de personnes dans les petites communautés qui peuplent cette région pleurent la vie du jeune homme.

“Il a fait ce qu’il croyait faire, et je ne veux rien enlever à cela. Mais … il avait tellement de potentiel et il faisait des choses incroyables chaque jour”, a déclaré Darcy Murphy, l’entraîneur de rugby du lycée de Tsekhmistrenko.

“C’est une perte dévastatrice. Le monde a perdu un homme incroyable.”

Murphy a rencontré Tsekhmistrenko pour la première fois à l’âge de 15 ans lors d’essais de rugby.

“Tout de suite, c’était comme” Qui est ce gamin? Wow, d’où vient-il? Rien qu’en le regardant, on pouvait dire qu’il était extrêmement en forme “, a-t-il déclaré.

“Je n’ai pas mis très longtemps à Greg pour être le meilleur joueur sur le terrain.”

Tsekhmistrenko aimait la pêche et la randonnée, selon son père, qui s’était récemment rendu à Kyiv pour passer les vacances avec son fils. (Fourni)

Plus tard dans la vie, Murphy et Tsekhmistrenko ont joué dans la même équipe de rugby adulte à Prince Albert, en Saskatchewan.

Au-delà de son athlétisme, Murphy se souvient de Tsekhmistrenko comme d’un enfant “très intelligent”.

“De toutes les années où je l’ai connu, et surtout à jouer au rugby sur le terrain, je ne l’ai jamais entendu crier. Mais je l’ai toujours entendu rire.”