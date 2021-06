Un Canadien sur trois considère son pays comme raciste, mais les opinions diffèrent fortement selon le sexe, l’âge et le parti politique – sondage

Dans le sondage de l’Institut Angus Reid publié lundi, 54 % des femmes de moins de 35 ans étaient prêtes à condamner le Canada comme raciste, alors que seulement 21 % des hommes de plus de 55 ans étaient d’accord.

En fait, les jeunes femmes étaient encore plus susceptibles que les non-Blancs d’avoir une opinion négative des relations raciales. Le sondage a montré que 42 % des Canadiens non blancs considèrent le pays comme raciste. Parmi les femmes de plus de 55 ans, 30 % conviennent que le Canada est raciste.

Les conservateurs et les nationalistes étaient moins susceptibles de considérer le pays comme raciste, avec seulement 18 % des répondants du Parti conservateur et 13 % des électeurs du Bloc québécois étant d’accord avec l’idée. En revanche, 55 % des participants néo-démocrates ont qualifié le Canada de raciste, tandis que les électeurs du Parti vert et du Parti libéral étaient d’accord à des taux de 54 % et 38 %, respectivement.

Le résultat global selon lequel plus d’un tiers des personnes interrogées considèrent leur pays comme raciste peut sembler surprenant pour une nation connue pour sa convivialité et son accueil des immigrés. Mais d’autres réponses suggèrent que, dans la mesure où les participants au sondage étaient représentatifs des attitudes des Canadiens envers la race, le racisme pourrait être surestimé.

Le sondage a montré que 85 % des Canadiens croient que le pays est rendu plus fort par la présence de résidents de diverses origines ethniques et raciales. En d’autres termes, ils étaient d’accord avec ce que le premier ministre Justin Trudeau a répété à maintes reprises, à savoir que « La diversité est notre force. »

La plupart des répondants de partout au pays pensent que la diversité est en fin de compte une bonne chose. Le sondage a révélé que 85 % des personnes conviennent que le Canada est un meilleur pays en raison de la diversité raciale de sa population.https://t.co/gZvtluegnHpic.twitter.com/o2C8KvtkwK – Toronto Star (@TorontoStar) 21 juin 2021

Le pourcentage de la population non blanche au Canada est passé de 4,7 % en 1981 à plus de 25 % actuellement, et le ratio grimpera à environ 34,4 % en 2036, selon les données du gouvernement.

Seulement 12% des répondants au sondage, dont seulement 11% des Canadiens blancs, ont déclaré qu’ils pensaient que certaines races sont naturellement supérieures à d’autres. 18% des participants non blancs étaient également d’accord avec cette affirmation. Seulement 18% de tous les participants ont déclaré qu’ils préféreraient vivre à côté de quelqu’un de leur couleur de peau, contre 28% dans une enquête de 1994.

Angus Reid a également constaté que les plus ardents défenseurs de la diversité – le segment de la population le plus préoccupé par le racisme – sont presque deux fois plus susceptibles que les non-Blancs eux-mêmes de dire que la police est raciste, à 83 % contre 42 %.

Le sondage a révélé que les Canadiens sont beaucoup plus susceptibles de se sentir ostracisés sur le plan racial que sur le plan racial, 21 % d’entre eux déclarant qu’ils sont « traité comme un étranger.« En fait, 30 % des Canadiens autochtones étaient d’accord avec ce point de vue, comparativement à 17 % des Blancs et 29 % des non-Blancs.

