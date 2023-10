De nouvelles données fédérales montrent qu’un quart des Canadiens ont du mal à joindre les deux bouts, et même si la pression s’atténue progressivement depuis le sommet de la fin de l’année dernière, les provinces des Prairies et les communautés marginalisées du pays sont confrontées au pire.

Les chiffres proviennent des derniers résultats de l’Enquête sociale canadienne, une étude trimestrielle de Statistique Canada qui suit les principaux indicateurs de qualité de vie à travers le pays. Il a été demandé aux participants à l’enquête d’évaluer les difficultés rencontrées par leurs ménages pour répondre à leurs besoins financiers au cours de l’année écoulée, et les résultats révèlent de nombreuses difficultés à y parvenir.

À l’échelle nationale, 26,8 pour cent des Canadiens ont déclaré que répondre à leurs besoins financiers avait été difficile ou très difficile au cours des 12 mois précédents, en hausse par rapport à 24,5 pour cent au deuxième trimestre de 2022 et après un sommet de 34,8 pour cent à la fin de l’année dernière – – le plus élevé enregistré depuis la première collecte des données en 2021.

Une analyse récente de la Banque TD décrit un ralentissement des pressions inflationnistes dans les pays du G7 depuis 2022, mais prévient qu’au Canada, un ralentissement de la croissance des salaires et une augmentation du chômage pourraient survenir dans un avenir proche.

« L’inflation demeure une préoccupation majeure pour les Canadiens. Des progrès substantiels ont été réalisés… mais le dernier kilomètre du voyage sera probablement le plus difficile », peut-on lire dans l’analyse.

Même si les tensions financières semblent s’atténuer à l’échelle nationale, une enquête de la Banque du Canada menée en août et septembre révèle que « de nombreux consommateurs estiment que les répercussions de la hausse des taux d’intérêt sur les dépenses de leurs ménages sont loin d’être terminées ».





D’année en année, les défis liés au portefeuille augmentent à l’Ouest et se posent à l’Est

Les tendances des difficultés financières des ménages varient selon la province.

Alors que les taux de difficulté dans les régions de l’Atlantique et des Prairies étaient au coude à coude à la fin de l’année dernière, avec 38,1 et 38,4 pour cent respectivement, l’assouplissement a été plus lent dans l’Ouest canadien, créant un écart de près de cinq points de pourcentage, le les données montrent.

Entre les deuxièmes trimestres de 2022 et 2023, la proportion de ménages en difficulté a chuté à 29,3 pour cent au Nouveau-Brunswick, à 25,6 pour cent à l’Île-du-Prince-Édouard et à 25,4 pour cent en Nouvelle-Écosse. Terre-Neuve, où la plus grande proportion de résidents ont été confrontés à des difficultés à la même époque l’année dernière, a connu une baisse à 28,2 contre 34,2 pour cent.

Pendant ce temps, ces mêmes défis se sont accrus d’année en année en Ontario, dans les Prairies et en Colombie-Britannique, l’Alberta occupant la nouvelle place en tête pour les difficultés financières des ménages avec environ 33,6 pour cent des résidents.

Selon une analyse provinciale réalisée par la TD, de graves incendies de forêt et une baisse de la production pétrolière ont influencé l’économie de l’Alberta cette année, contrebalancée par une croissance robuste de la population et de l’emploi. La croissance démographique a également été un fait marquant en Nouvelle-Écosse, où les taux « records » soutiennent les attentes de la banque concernant une performance supérieure à la moyenne dans l’ensemble des économies canadiennes.





Au dernier trimestre, le Manitoba se classait au quatrième rang des provinces canadiennes pour les difficultés financières des ménages, avec environ 28,5 pour cent des résidents déclarant avoir vécu des expériences difficiles ou très difficiles pour répondre à leurs besoins au cours de l’année précédente.

Dans une interview plus tôt ce mois-ci, le premier ministre du Manitoba nouvellement élu, Wab Kinew, a déclaré à CTV News qu’outre les soins de santé, l’abordabilité est une priorité absolue. Les promesses électorales de Kinew comprennent un gel d’un an des tarifs provinciaux d’électricité, un nouveau crédit d’impôt de 700 $ pour les locataires et une réduction de la taxe de 14 ¢ le litre sur l’essence et le diesel « pendant que l’inflation reste élevée », rapporte CTV News.

« Le Manitoba a fait quelque chose de plus progressiste que n’importe laquelle de ces grandes villes », a déclaré Kinew dans son discours de victoire du 3 octobre. « Nous avons élu une solide équipe de néo-démocrates pour améliorer les soins de santé et rendre la vie plus abordable. »

Les défis les plus graves auxquels sont confrontées les communautés marginalisées

À l’échelle nationale, la prévalence des difficultés financières variait selon le groupe d’âge, le statut d’immigration et l’identité autochtone, entre autres facteurs.

Au deuxième trimestre de 2023, 26,8 pour cent des Canadiens interrogés ont déclaré que les besoins de leur ménage étaient difficiles ou très difficiles à satisfaire financièrement, mais cette proportion s’élevait à environ 30 pour cent parmi les immigrants au Canada, 33 pour cent parmi les adultes âgés de 25 à 54 ans et 35 pour cent parmi les Canadiens vivant avec un handicap, des problèmes de santé ou un problème de santé de longue durée.

Parmi les groupes démographiques, les répondants autochtones vivant hors réserve ont signalé la proportion la plus élevée de difficultés financières dans leur ménage, avec un taux frappant de 43,6 pour cent trouvant difficile ou très difficile de répondre à leurs besoins.

Joel Abram, grand chef de l’Association des Iroquois et des Indiens alliés, a déclaré à CTVNews.ca dans une interview que divers facteurs contribuent à la disparité, depuis la pénurie de logements dans les réserves qui pousse les résidents vers des communautés inabordables ailleurs, jusqu’aux impacts durables des catastrophes historiques. traumatisme.





« Les pensionnats semblent exister il y a longtemps, mais ce n’était vraiment pas le cas », a déclaré le chef Abram. « Les enfants qui ont été adoptés et qui n’ont pas grandi dans une cellule familiale ont tendance à subir de pires conséquences à long terme en termes de possibilités économiques. »

Dans un discours prononcé au printemps dernier, le sous-gouverneur sortant de la Banque du Canada, Lawrence Schembri, a souligné la richesse des opportunités et le poids des responsabilités que présente la réconciliation économique avec les communautés autochtones, où la croissance de la population et de l’emploi dépasse de loin celle du Canada dans son ensemble.

« Je ne veux pas passer sous silence les nombreux défis qui continuent d’entraver la prospérité des Autochtones », a-t-il déclaré. « Ce potentiel ne se réalisera que lorsque les entreprises privées et les agences publiques s’engageront en faveur de la réconciliation économique. »

Pour le chef Abram, ce genre de potentiel se réalise grâce à des investissements dans le logement, la formation professionnelle et le financement.

« Il y a actuellement beaucoup d’obstacles et d’obstacles à leur participation à ce genre de secteurs… Je pense qu’il y a beaucoup d’opportunités pour cette réconciliation économique », a déclaré Abram. « C’est quelque chose que beaucoup de membres des Premières Nations essaient vraiment de faire : récupérer leur sac, pour ainsi dire, n’est-ce pas ? Et de participer à la résurgence économique.



Edité par Phil Hahn, producteur de CTVNews.ca