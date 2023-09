Un Canadien s’entraîne pour le triathlon Ironman en Antarctique

Connor Emeny est récemment devenu la plus jeune personne au monde à terminer un triathlon Ironman sur six continents. Aujourd’hui, il s’efforce de devenir la première personne à le faire sur les sept continents, l’Antarctique étant son dernier obstacle.

L’un de ses objectifs est de prouver, avec détermination et un peu de rêve, que tout est possible.

Un triathlon de distance Ironman est largement considéré comme l’un des événements sportifs d’une journée les plus difficiles de la planète, avec 2,4 milles (3,9 kilomètres) de natation, 112 milles (180,2 km) de vélo et 26,2 milles ( 42,2 kilomètres).

« C’est juste le reflet de tout le travail acharné que les gens ne voient pas dans cette course, parce que vous ne pouvez pas simplement vous présenter à quelqu’un qui n’est pas préparé et la terminer », a déclaré Emeny à CTVNews.ca dans une interview vendredi.

« Je pense que les gens qui n’ont pas peur d’être un acteur donnent vraiment aux gens l’espoir que tout est possible. »

Le résident de Vancouver a complété un triathlon Ironman sur six continents – cinq d’entre eux en l’espace de 18 mois et sa plus récente course a eu lieu en mars dernier.

Aujourd’hui, à 27 ans, il se prépare à concourir sur l’île du Roi George en Antarctique, le dernier continent de sa liste, en janvier 2024.

DES PATINOIRES AUX COURSES MONDIALES

Élevé dans une famille de passionnés de sport, l’esprit de compétition d’Emeny s’est enflammé très tôt ; même s’il ne participait pas tout de suite à des triathlons.

Même si le hockey de compétition était sa principale activité, il s’est essayé à divers sports, du badminton au ping-pong en passant par le rugby, toujours animé par la curiosité et le désir de dépasser ses propres limites et celles de ses deux frères aînés.

« J’ai toujours été curieux de savoir de quoi j’étais capable. Et j’ai deux frères aînés donc ils ont toujours été meilleurs que moi. Je voulais trouver quelque chose dans lequel je pourrais être meilleur qu’eux », a-t-il déclaré.

C’était à l’Université Queen’s à Kingston, en Ontario. que sa passion pour les triathlons est née et qu’au fur et à mesure qu’il explore de nouveaux sports, il s’essaye à l’équipe de l’université avec deux amis.

« L’un d’eux ne savait pas nager, alors il n’a pas réussi le test de natation. L’autre, son pneu de vélo a éclaté, il n’a donc pas réussi le test de vélo. Et d’une manière ou d’une autre, j’ai assez bien réussi pour faire partie de l’équipe », a-t-il déclaré.

Au club de triathlon, Emeny a rencontré Ben Rudson, un autre étudiant-athlète, qu’il considère comme le catalyseur de son parcours Ironman.

« Il est parti et a complété un Ironman et est ensuite allé aux Championnats du monde pour notre groupe d’âge. Et je pensais juste que c’était tellement incroyable. Cela m’a époustouflé », a raconté Emeny.

« S’il peut le faire, pourquoi ne puis-je pas le faire ? »

Connor Emeny célèbre la ligne d’arrivée de son deuxième triathlon international Ironman à Chattanooga, Tennesse, États-Unis, le 25 septembre 2021. (Soumis par Connor Emeny)

« OSER RÊVER » : ÉTABLIR UN RECORD DU MONDE

La pandémie a été une période charnière pour de nombreuses personnes, mais pour Emeny, elle est devenue l’occasion de se fixer un nouvel objectif.

L’athlète né à Toronto venait de terminer son premier triathlon Ironman le 7 mars 2020 en Nouvelle-Zélande, peu avant que le monde ne s’arrête virtuellement au début de la pandémie de COVID-19.

Au cours des 60 jours suivants, lors des premiers confinements liés au COVID en Nouvelle-Zélande, où il vivait à l’époque, il a entendu parler de l’Australienne Jacqui Bell, la plus jeune personne à avoir couru un ultra marathon sur les sept continents.

Inspiré par son histoire, il s’est fixé comme objectif personnel de faire de même sur six continents, mais au lieu de marathons, il participerait à des triathlons Ironman.

Connor Emeny lors de son cinquième triathlon à Subic Bay, Philippines, le 6 mars 2023. (Soumis par Connor Emeny)Alors que le monde rouvrait lentement et que les événements sportifs en personne revenaient, Emeny a commencé à s’inscrire à des courses.

« Ce qui est cool avec Ironman, c’est que toutes ces courses se déroulent dans des endroits qui ne viennent pas à l’esprit pour une destination de voyage, elles se déroulent toutes dans des villes très uniques », a déclaré Emeny.

En mars 2023, il a atteint son objectif.

Même si le voyage a été éprouvant physiquement et mentalement, Emeny dit qu’il garde une devise en tête : oser rêver.

« Osez rêver, et une fois que vous avez votre vision, réalisez-la », a déclaré l’athlète en désignant sa chemise noire sur laquelle est écrit « make it Arrive » en lettres blanches.

FORMATION POUR L’ANTARCTIQUE

Un triathlon comporte trois disciplines : la natation, le vélo et la course à pied. Cependant, Emeny dit considérer le « mindset » comme la quatrième discipline.

Connor Emeny s’entraîne à la natation sur glace pour son prochain triathlon Inronman en Antarctique. Emeny a déclaré qu’il faisait beaucoup de nage au froid avec une combinaison spéciale plus épaisse et qu’il allait dans les lacs pour simuler les conditions lors de son prochain triathlon continental. (Soumis/Justis Cooper)

« Je pense que l’Antarctique dépendra vraiment de l’état d’esprit… Puis-je profiter du froid ? Puis-je profiter de l’inconnu ? Il n’y a pas de spectateurs lors de la course, la solitude, toutes ces choses qui seront difficiles mentalement, mais aussi physiquement », a-t-il déclaré.

Emeny a déclaré qu’en plus de son entraînement physique habituel, il a incorporé de nouvelles structures à sa routine pour renforcer son esprit et se préparer aux conditions de l’Antarctique, comme l’exposition au froid grâce à des bains de glace, des techniques de respiration et des bains sonores tous les mardis.

« Je suis vraiment excité, je sais que la plupart des gens ne disent pas cela, mais que le temps se refroidisse, pour que je puisse vraiment augmenter cela au cours des prochains mois », a-t-il déclaré.

Avant sa course en Antarctique, Emeny a également deux événements à venir, un marathon sur le cercle polaire de 42,2 km à Kangerlussuaq, au Groenland et un triathlon sur l’océan Arctique à Tuktoyaktuk, au Canada.

QUE SE PASSE-T-IL APRÈS LA CONQUÊTE DES 7 CONTINENTS ?

Au fur et à mesure que son parcours personnel s’est déroulé au cours des trois dernières années, Emeny a déclaré que son état d’esprit est passé du statut d’athlète meilleur, plus rapide ou plus fort à celui de se concentrer sur les gens, la culture et les nouvelles expériences.

« J’ai réalisé que ce qui compte n’est pas tant le voyage ou la destination, mais plutôt l’entreprise », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les prochains objectifs, Emeny a déclaré qu’il souhaitait se concentrer sur la formation et le tournage en cours d’un documentaire sur son parcours.

Il a déclaré qu’il se concentrait également sur le coaching des autres et qu’il travaillait à l’écriture d’un livre pour raconter ses aventures.