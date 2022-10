Un Canadien qui aurait attaqué le mari de Nancy Pelosi devra faire face à des accusations lundi

L’homme qui aurait frappé le mari de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à la tête avec un marteau, en criant “Où est Nancy?” après avoir pénétré de force dans la maison du couple à San Francisco, il devra faire face à des accusations de tentative de meurtre et d’autres crimes, selon les autorités.

La police n’a pas proposé de motif pour l’agression de vendredi contre Paul Pelosi, 82 ans, qui, selon le bureau de sa femme, a subi une intervention chirurgicale pour une fracture du crâne et des blessures aux mains et au bras droit, bien que les médecins s’attendent à un rétablissement complet. Il n’y a eu aucune mise à jour sur son état au cours du week-end.

Un intrus s’est frayé un chemin à travers une porte arrière et a crié : “Où est Nancy ?” avant d’attaquer, selon une personne informée de l’incident qui a parlé à Reuters sous couvert d’anonymat.

Le chef de la police de San Francisco, William Scott, a déclaré que l’attaque n’était “pas un acte aléatoire”. Le FBI et la police du Capitole font également partie de l’enquête conjointe.

L’incident a attisé les craintes de violence politique moins de deux semaines avant les élections de mi-mandat du 8 novembre qui décideront du contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat, au milieu du climat politique américain le plus vitriolique et polarisé depuis des décennies.

Un véhicule du département de police de San Francisco garé samedi devant le domicile de Pelosis à San Francisco. La police enquête toujours sur ce qui a motivé l’attaque contre Paul Pelosi. (Jeff Chiu/Associated Press)

La présidente de la Chambre, âgée de 82 ans, elle-même, une démocrate qui occupe la deuxième place dans la succession constitutionnelle à la présidence américaine, se trouvait à Washington au moment de l’agression.

Elle s’est envolée pour San Francisco quelques heures après l’attaque pour être avec son mari et a publié samedi une déclaration exprimant sa consternation qu'”un homme violent est entré par effraction dans notre maison familiale, a exigé de me confronter et a brutalement attaqué mon mari Paul”.

“Nos enfants, nos petits-enfants et moi avons le cœur brisé et traumatisés par l’attaque potentiellement mortelle contre notre pop”, a-t-elle déclaré dans la brève déclaration adressée à ses collègues du Congrès.

“Sachez que l’effusion de prières et de souhaits chaleureux de tant de membres du Congrès est un réconfort pour notre famille et aide Paul à progresser dans son rétablissement”, a-t-elle écrit. “Son état continue de s’améliorer.”

Une capture d’écran tirée d’une vidéo montre des dommages à une porte du domicile de Nancy et Paul Pelosi à San Francisco vendredi. (Reuters)

Plus tôt dans la journée, Paul Pelosi Jr., le fils du couple, a été vu devant l’hôpital général Zuckerberg de San Francisco, où son père, un directeur de l’immobilier et du capital-risque, était soigné. Interrogé par un journaliste pour une mise à jour sur son père, il a répondu: “Jusqu’à présent, tout va bien.”

Un suspect né au Canada sera inculpé lundi

La police a identifié l’homme arrêté sur les lieux comme étant David DePape, 42 ans. Lui aussi a été emmené dans un hôpital de San Francisco, mais il n’a pas été précisé s’il était là pour des soins médicaux ou psychiatriques ou les deux.

Les dossiers du shérif en ligne ont montré qu’il avait été placé en garde à vue pour suspicion de tentative de meurtre, agression avec une arme mortelle, maltraitance des personnes âgées, coups et blessures, cambriolage, menace d’un agent public ou d’un membre de la famille et autres crimes. Des accusations formelles seront déposées lundi et sa mise en accusation est attendue mardi, selon le bureau du procureur du district de San Francisco.

Vendredi, un policier se tient devant la maison de Pelosis à San Francisco. Le suspect devrait faire face à une tentative de meurtre et à d’autres accusations de crime lundi. (Godofredo A. Vásquez/Associated Press)

DePape a grandi à Powell River, en Colombie-Britannique, avant de partir il y a environ 20 ans pour suivre une petite amie plus âgée à San Francisco.

Son beau-père, Gene DePape, a déclaré à l’Associated Press que DePape avait vécu avec lui au Canada jusqu’à l’âge de 14 ans. Il a dit qu’il n’avait pas vu DePape depuis 2003 et avait essayé de le contacter plusieurs fois au fil des ans sans succès.

Dans la recherche d’un motif, l’attention s’est tournée vers le profil Internet apparent du suspect.

Dans des publications récentes sur plusieurs sites Web, un internaute nommé “daviddepape” a exprimé son soutien à l’ancien président Donald Trump et a adopté la théorie du complot sectaire QAnon. Les messages comprenaient des références à la “pédophilie satanique”, aux tropes antisémites et à la critique des femmes, des personnes transgenres et de la censure par les entreprises technologiques. Reuters n’a pas pu confirmer que les messages avaient été créés par le suspect arrêté vendredi.

Des experts en extrémisme ont déclaré que l’attaque pourrait être un exemple d’une tendance croissante qu’ils appellent le “terrorisme stochastique”, dans laquelle des individus parfois instables sont inspirés à la violence par des discours de haine et des scénarios qu’ils voient en ligne et entendent en écho par des personnalités publiques.

Appel cryptique au 911

Le chef a déclaré que la police avait été envoyée pour un contrôle de santé sur la base d’un appel d’urgence crypté au 911 depuis la résidence. D’autres organes de presse ont rapporté que l’appel avait été passé par Paul Pelosi.

Scott, le chef de la police de San Francisco, a crédité l’opérateur du 911 d’avoir discerné qu ‘”il y avait plus dans cet incident que ce qui lui était dit” par l’appelant, envoyant ainsi l’appel à une priorité plus élevée que la normale. Scott a qualifié sa décision de « salvatrice ».

Paul Pelosi Jr. est vu devant la maison de ses parents samedi. Le service de sécurité de sa mère était avec elle à Washington au moment où son père a été attaqué. (Jeff Chiu/Associated Press)

CNN a rapporté que Paul Pelosi avait appelé le 911 d’urgence et avait parlé en “code”, ne disant pas directement qu’il était attaqué mais amenant le répartiteur à conclure que quelque chose n’allait pas. Politico, citant une personne familière avec la situation, a rapporté séparément que Pelosi avait dit à l’intrus qu’il devait utiliser la salle de bain, puis avait furtivement appelé le 911 à partir de là, où son téléphone portable était en charge.

Selon Scott, la police arrivant à la porte d’entrée a aperçu DePape et Pelosi se débattant avec un marteau. Alors que les officiers criaient aux deux hommes de laisser tomber l’outil, DePape a arraché le marteau et a été vu frapper Pelosi au moins une fois, a déclaré le chef.

Les officiers ont ensuite attaqué, désarmé et arrêté DePape, a déclaré Scott.

Alertes aux violences pré-électorales

L’incident est survenu un jour après que la police de New York a averti que les extrémistes pourraient cibler des politiciens, des événements politiques et des bureaux de vote avant les élections.

La police du Capitole des États-Unis, qui a signalé 9 625 menaces contre les législateurs des deux partis en 2021, soit près du triple par rapport à 2017, a exhorté samedi les bureaux du Congrès dans une note de service à prendre des précautions de sécurité supplémentaires compte tenu des risques accrus auxquels ils sont confrontés.

Vendredi, un travailleur transporte une feuille de contreplaqué de la maison des Pelosis à San Francisco. Selon la police, un intrus est entré par effraction dans la maison par une porte arrière avant d’attaquer Paul Pelosi. (Godofredo A. Vásquez/Associated Press)

En tant que leader démocrate à Washington et représentante de longue date de l’une des villes les plus libérales d’Amérique, Nancy Pelosi est fréquemment la cible de critiques républicaines.

Son bureau a été saccagé lors de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain par une foule de partisans de Trump, dont certains l’ont chassée pendant l’assaut.