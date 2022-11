Un Canadien inculpé dans l’attaque de Pelosi détenu après avoir plaidé non coupable

Un juge de San Francisco a ordonné mardi que l’homme accusé d’avoir pénétré par effraction au domicile de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, d’avoir battu son mari et d’avoir cherché à la kidnapper, soit détenu sans caution.

Adam Lipson, un avocat du défendeur, le Canadien David DePape, a plaidé non coupable au nom de Depape lors de la brève audience devant la Cour supérieure de San Francisco. Il s’agissait de la première apparition publique depuis l’attaque de vendredi matin pour DePape, un militant marginal attiré par les théories du complot.

L’attaque contre Paul Pelosi, 82 ans, a provoqué une onde de choc dans le monde politique quelques jours avant les élections de mi-mandat très disputées. Les menaces contre les législateurs et les responsables électoraux ont atteint des sommets historiques lors de cette première élection nationale depuis l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole, et les autorités ont émis un avertissement concernant la montée de l’extrémisme aux États-Unis.

DePape, 42 ans, fait face à des accusations de tentative de meurtre, de cambriolage et de maltraitance envers les personnes âgées. Le bureau du défenseur public, qui le représente, n’a pas renvoyé immédiatement une demande de commentaire.

Le procureur du district de San Francisco, Brooke Jenkins, a déclaré lundi que les procureurs voulaient garder DePape derrière les barreaux parce qu’il pose “des risques évidents et graves pour la sécurité publique”.

Un policier se tient devant le domicile de Pelosi après l’attaque de vendredi. Un avocat du Canadien David DePape a plaidé non coupable mardi lors d’une comparution devant une cour supérieure de San Francisco. (Godofredo A. Vásquez/Associated Press)

Protocoles de sécurité examinés

DePape fait également face à des accusations fédérales, y compris la tentative d’enlèvement d’un responsable américain. Ces accusations sont décrites dans un affidavit détaillant l’agression, qui a été en grande partie capturée sur des images de caméras corporelles de la police après que les autorités ont répondu à un appel au 911 du domicile de Pelosis à Pacific Heights.

À Washington, le chef de la police du Capitole américain, Tom Manger, a fourni mardi une mise à jour qui donne à réfléchir sur les protocoles de sécurité pour les membres du Congrès.

Manger a déclaré que bien que de nombreuses améliorations aient été apportées depuis l’attaque du Capitole, y compris l’embauche de près de 280 officiers d’ici la fin de cette année, “il reste encore beaucoup de travail à faire”.

“Nous pensons que le climat politique actuel nécessite davantage de ressources pour fournir des couches supplémentaires de sécurité physique aux membres du Congrès”, a-t-il déclaré.

Manger a déclaré que l’attaque contre le mari de Pelosi était “un rappel alarmant des menaces dangereuses auxquelles sont confrontés les élus et les personnalités publiques dans le climat politique controversé d’aujourd’hui”.

La présidente Pelosi était à Washington à l’époque et sous la protection de son service de sécurité, qui ne s’étend pas aux membres de sa famille. Elle est rapidement retournée à San Francisco, où son mari a été hospitalisé et a subi une intervention chirurgicale pour une fracture du crâne et d’autres blessures.

Elle a fourni une brève mise à jour sur son état lundi, affirmant dans un communiqué que son mari “faisait des progrès constants sur ce qui sera un long rétablissement”.