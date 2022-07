Un Canadien établit un record du monde de jonglerie en faisant du jogging sur 10 km

Nous avons vu des records du monde incroyables être réalisés dans le passé. Mais récemment, une rare tentative de battre un record en exécutant deux activités ensemble a été mise en lumière. Donnant un tourbillon à la même chose, un coureur canadien a officieusement battu un record du monde Guinness après avoir parcouru 10 kilomètres en jogging. Vous vous demandez ce qu’est exactement le jogging ? Eh bien, cela signifie faire du jogging en jonglant. Et maintenant, Michael Bergeron cherche à bien planter ses pieds dans le livre des records pour avoir couru « dix kilomètres en 34 minutes et 47 secondes en jonglant ». La tentative de battre le record des dix kilomètres les plus rapides en faisant du jogging avec trois objets a été mise en scène par le résident de l’Île-du-Prince-Édouard au Canada.

Battant l’actuel record du monde Guinness de 36 minutes et 26 secondes, Michael a battu Michal Kapral et a terminé avec le meilleur temps de 34 minutes, 47 secondes. Selon le site officiel de Guinness World Records, Kapral, qui réside à Toronto, au Canada, a établi un record du monde le 10 septembre 2006, après avoir couru 10 km en jonglant. Le record a été établi après que Kapral ait jonglé avec 3 sacs de haricots sans les laisser tomber en 36 minutes et 27 secondes au Longboat Toronto Island Run.

En 2018, Michael a tenté le même record et a même terminé en moins de 36 minutes, mais malheureusement, le défi a été disqualifié pour un détail technique.

Dans une conversation franche avec SaltWire, le joggleur s’est ouvert sur sa récente réalisation et a révélé que même s’il souffrait après avoir fait du jogging pendant 10 km, il était “super content” de sa réussite.

SaltWire l’a cité comme disant: «J’ai battu le record de 1:40 donc ça fait du bien. Maintenant, j’espère juste que Guinness le reconnaîtra parce que c’est sur une piste certifiée. Je me sens épuisé, j’ai mal aux pieds, mais super heureux. Dans le but d’en faire une confirmation officielle, les éléments de preuve de la tentative sont maintenant soumis au Guinness World Records. La maison d’édition canadienne a cité l’épouse de Michael, Jennie Orr, disant : « J’étais avec lui la dernière fois qu’il a essayé cela – le cours n’était pas certifié, donc il était un peu bouleversé à ce sujet, donc il est vraiment excité de le suivre aujourd’hui. ” Elle a ajouté qu’elle était convaincue à cent pour cent que son mari l’avait cette fois-ci.

