Un Canadien établit le record du monde pour la croissance du navet le plus lourd pesant 29 kg

Un Canadien a battu le record de la culture du plus gros navet du monde. Damien Allard, basé à Carleton-sur-Mer, au Québec, détient le nouveau record du monde de culture des navets les plus lourds au monde. L’officiel Site web du Guinness World Records déclare qu’il a non seulement cultivé un, mais trois navets record du monde. Le navet le plus lourd existant avant celui d’Allard pesait 17,7 kilogrammes, et le navet le plus lourd qu’il ait cultivé pèse 29,00 kilogrammes. Les deux autres de ses navets record pèsent 22,9 kilogrammes et 24,4 kilogrammes. Le passionné d’agriculture a révélé qu’il travaillait sur ses navets depuis plus de trois ans.

Son parcours de culture d’énormes navets a commencé en 2016 après avoir cultivé une racine pesant sept kilos. C’est ce jour-là qu’il chercha le record du monde du navet le plus lourd et découvrit le poids du navet de l’ancien tenant du titre. À partir de ce jour, il s’est donné pour mission de cultiver un navet record. Au fil des ans, il a travaillé à la culture d’énormes navets afin d’enregistrer le record à son nom.

Le désormais détenteur du record du monde a déclaré qu’il avait semé ses navets en 2020, pendant la saison. Après cela, il a passé beaucoup de temps à les nourrir et à prendre soin d’eux. Puis un jour, alors que ses navets étaient assez gros, il les pesa, pour découvrir qu’il n’avait pas cultivé un mais trois navets qui battaient le record précédent. Ce passionné d’agriculture, ravi, a déclaré à une chaîne de radio canadienne que, depuis deux ans, il travaillait très sérieusement et intensément sur ses navets. Il a également ajouté qu’il avait le sentiment qu’il réussirait à faire pousser un navet record cette année.

S’il y a une chose que l’on peut apprendre du record du monde d’Allard, c’est que la patience et le travail acharné sont la clé pour atteindre les objectifs les plus inimaginables. Pendant ce temps, le record du monde Guinness du navet le plus long est détenu par Joe Atherton qui a cultivé un navet de 13 pieds 4 pouces de long. Ce record a été établi à Malvern au Royaume-Uni le 28 septembre 2019.