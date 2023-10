Un tribunal néerlandais a condamné jeudi un homme à deux mois de prison pour avoir projeté au laser sur la Maison-Musée d’Anne Frank à Amsterdam un message suggérant que le journal de Frank était un faux ou qu’elle ne l’avait pas écrit.

Le tribunal a condamné Robert Wilson, un Canadien de 42 ans vivant en Pologne, pour avoir diffusé un message qu’il a qualifié de « forme de négation de l’Holocauste extrêmement affligeante pour les victimes et leurs proches ».

Les mots projetés sur le bâtiment dans la soirée du 6 février faisaient référence à Frank comme « l’inventeur du stylo à bille », une référence aux théories du complot démystifiées à propos de son journal.

« Compte tenu de la signification symbolique importante du journal d’Anne Frank pour le souvenir de l’Holocauste, cette déclaration peut être considérée comme une forme de négation de l’Holocauste », a déclaré le tribunal de district d’Amsterdam.

Frank, qui était juive, a écrit son journal de juillet 1942 à août 1944 alors qu’elle se cachait avec sa famille dans un espace secret exigu au-dessus d’un entrepôt au bord du canal. Le musée où le message a été projeté se trouve désormais sur place.

Frank et sa famille ont été capturés par les nazis et elle est décédée au camp de concentration de Bergen-Belsen en 1945, à l’âge de 15 ans. Son journal est l’un des documents les plus importants issus de l’Holocauste.

Wilson a déjà passé trois mois dans une prison néerlandaise en attendant son verdict et a été libéré au début du mois. Il n’aura pas à retourner en prison car sa peine est plus courte que celle qu’il a déjà purgée.