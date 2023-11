Un Canadien choisit de rester à Gaza pour documenter la guerre

Mansour Shouman a déclaré à la BBC qu’il se sentait responsable de rester et de documenter les événements autour de lui.

Il a déclaré que ses cinq enfants et sa femme étaient parmi les premiers Canadiens à avoir réussi à traverser la frontière en toute sécurité vers l’Égypte mardi.

Jusqu’à présent, sur les 80 Canadiens autorisés à quitter Gaza, 59 sont sortis sains et saufs.

Affaires mondiales Canada a déclaré qu’elle savait que plus de 400 citoyens canadiens, résidents permanents et membres de leur famille souhaitaient quitter le pays par le poste frontière de Rafah pour se rendre en Égypte.

“Tant que 2,3 millions de personnes souffriront, je crois que c’est mon devoir religieux, mon devoir humanitaire de rester et de raconter ce qui se passe réellement”, a-t-il déclaré.

M. Shouman est un ancien élève de l’Université Queen’s de Kingston, en Ontario, et de l’Université de Calgary en Alberta, et a travaillé pendant plusieurs années dans le secteur pétrolier et gazier de l’Alberta.