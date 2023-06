Un Canadien capture la beauté extraordinaire de pigeons ordinaires dans une photo primée

Comme ça arrive6:09Un photographe canadien capture la beauté extraordinaire des pigeons ordinaires avec une photo primée

Liron Gertsman ne prend généralement pas la peine de prendre des photos de pigeons.

Mais lorsqu’il a aperçu deux d’entre eux se lissant affectueusement à White Rock, en Colombie-Britannique – leurs plumes vertes et violettes irisées scintillant au soleil – il a été ému de sortir son appareil photo.

« J’ai définitivement négligé les pigeons pendant un moment. Mais cela a changé quand j’ai pris cette photo parce que je les ai juste vus briller sous un nouveau jour », a déclaré le photographe animalier de Vancouver. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

« Lorsque vous prenez un moment pour apprécier de près un oiseau comme celui-là, il y a tellement de beauté subtile à apprécier. »

L’instinct de Gertsman pour capturer ce moment tendre a porté ses fruits. L’image est le grand gagnant des prix annuels de photographie de la National Audubon Society, qui honore les Canadiens et les Américains dont le travail « met en valeur la beauté des oiseaux et la joie de les capturer à travers des photographies et des vidéos ».

Gertsman – qui se donne souvent beaucoup de mal pour photographier des oiseaux rares et magnifiques dans des endroits lointains – dit qu’il est honoré qu’une image aussi simple ait remporté le prix.

« Ce sont des pigeons bisets. Ce n’est pas une espèce rare qu’il faut parcourir le monde pour voir. Je veux dire, n’importe qui aurait vraiment pu prendre cette image. Et je pense que c’est ce qui la rend spéciale », a-t-il déclaré.

Le Preeti Desai de la National Audubon Society, l’un des juges du concours, a accepté.

« J’espère que des photos comme celle-ci conduiront à une plus grande appréciation des pigeons et autres oiseaux communs que nous voyons quotidiennement », a déclaré Desai. dans un communiqué de presse.

« Fièvre des macareux »

Alors que Gertsman a pris sa photo primée lors d’une promenade près de chez lui, son compatriote vancouvérois Shane Kalyn a dû aller beaucoup plus loin pour obtenir sa photo primée.

Kalyn a remporté la catégorie professionnelle des Audubon Photography Awards pour son image d’un macareux moine solitaire perché sur une falaise couverte d’algues en Islande.

« C’était en fait le premier macareux moine que j’ai jamais vu de ma vie », a déclaré Kalyn à CBC.

Shane Kalyn, de Vancouver, est le lauréat professionnel des Audubon Photography Awards 2023 pour cette photo d’un macareux moine dans les îles Westman, en Islande. (Shane Kalyn/Prix de photographie Audubon)

Il visitait l’Islande avec sa femme, dit-il, et ils ont pris un ferry pour les îles Westman, dans le sud du pays, afin qu’il puisse photographier des oiseaux de mer en train de nicher.

Il ne s’attendait pas à y trouver des macareux, dit-il, car leur colonie était située ailleurs. Mais son sujet primé a été l’un des tout premiers oiseaux qu’il a repérés.

« Juste par hasard, [I] Il m’est arrivé de voir celui-ci assis à l’endroit le plus parfait », a-t-il déclaré. « Il était juste perché sur cette belle falaise de lave avec des fleurs sauvages bleues et des algues colorées. C’était super sombre, une sorte de matinée sombre, ce qui faisait ressortir les couleurs de la photo, je me sentais. Donc, oui, j’étais assez excité. »

Desai a déclaré que l’image « évoque une peinture ».

« J’adore les couleurs douces et pastel et surtout la façon dont elles ressortent sur le fond gris », a-t-elle déclaré. « Un autre juge a également souligné que les rochers supérieurs forment presque une tête de macareux avec un bec qui dépasse, et j’adore ça. »

C’était peut-être le premier macareux de Kalyn, mais ce n’était certainement pas le dernier. Plus tard au cours du voyage, il a passé du temps à photographier les petits oiseaux marins d’une colonie en Islande.

Son image d’un macareux mâle tenant une plume de mouette dans son bec — un cadeau pour sa compagne — était finaliste aux Big Picture Natural World Photography Awards de la semaine dernière .

Kalyn dit qu’il espère entretenir la « fièvre des macareux » avec un voyage sur la côte est du Canada l’été prochain.

« C’est un petit oiseau assez charismatique, n’est-ce pas ? » il a dit.

Gertsman a également reçu une mention honorable dans la catégorie professionnelle pour son image d’une chouette épervière perchée au sommet d’un arbre enneigé à Thompson-Nicola, en Colombie-Britannique.

Alors que sa photo de pigeon gagnante du grand prix ne nécessitait aucune planification, celle-ci, dit-il, était « exactement le contraire ».

« J’ai parcouru des dizaines de kilomètres en quelques jours à la recherche de chouettes épervières … quand j’ai vu cet oiseau magnifiquement perché au sommet de cet arbre », a-t-il déclaré.

« C’était au milieu de l’hiver. Il y avait des tonnes de neige au sol, alors je faisais de la raquette et la neige était si douce et si poudreuse que même avec des raquettes, je tombais jusqu’aux genoux à presque chaque pas. »

Gertsman a obtenu une mention honorable professionnelle pour ce cliché d’une chouette épervière à Thompson-Nicola, en Colombie-Britannique (Liron Gertsman/Prix de photographie Audubon 2023)

Mais l’effort en vaut toujours la peine pour mettre en valeur la beauté des oiseaux, a déclaré Gertsman, ajoutant qu’il était heureux de voir une véritable augmentation de l’observation des oiseaux depuis la pandémie.

« Je pense que plus il y a de gens qui apprécient les oiseaux, plus nous avons d’espoir pour l’avenir où nous pouvons protéger les oiseaux et en protégeant les oiseaux, protéger l’ensemble de l’écosystème dont ils dépendent, et que, bien sûr, nous, en tant qu’humains, comptons aussi. »