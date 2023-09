Un Canadien-Arménien s’est rendu sur la tombe de son père dans une région contestée. Maintenant, il est coincé dans une crise humanitaire

Depuis près de neuf mois, Adranik Pogosian, 31 ans, est coincé au milieu de ce que le Canada appelle un « détérioration de la situation humanitaire « .

Pogosian, né à Gander, aux Pays-Bas, et a grandi aux États-Unis, est entré dans la région contestée du Haut-Karabakh – une enclave ethniquement arménienne à l’intérieur de l’Azerbaïdjan – fin novembre 2022. Il visitait la tombe de son père dans la capitale, Stepanakert, également connu sous le nom de Khankendi.

Il prévoyait de partir d’ici la nouvelle année et de retourner dans la ville voisine d’Erevan, en Arménie, où il vit et travaille désormais comme homme d’affaires, fabriquant des poutres métalliques pour construire des maisons. Mais en décembre, un un groupe d’Azerbaïdjanais se prétendant militants écologistes ont mis en place un blocus sur ce qu’on appelle le corridor de Latchine, la seule route reliant le Haut-Karabakh à l’Arménie.

Plus tard, l’armée azerbaïdjanaise a installé un poste de contrôle sur le pont Hakari, qui relie le couloir de Latchine. Cette combinaison a restreint la circulation des biens essentiels, notamment de la nourriture et des fournitures médicales, entre l’Arménie et l’enclave. Le ONU affirme que le blocus a conduit à une « crise humanitaire désastreuse ».

Depuis que le blocus et le poste de contrôle ont été mis en place, Pogosian n’a plus pu partir. Les Arméniens vivant au Haut-Karabakh ne peuvent ni sortir ni entrer par l’Azerbaïdjan.

Azerbaïdjan a nié il y a un blocus, disant que le « checkpoint » est nécessaire pour empêcher que la route soit utilisée pour la contrebande d’armes.

« Je pensais que parce que j’avais un passeport canadien, il me serait plus facile de partir, mais ce n’était pas le cas », a déclaré Pogosian lors d’un entretien téléphonique depuis la maison rurale de son père, près du village de Noragyugh, dans la province d’Askeran.

Une vue montre un point de contrôle azerbaïdjanais à l’entrée du corridor de Lachin, la seule liaison terrestre de la région séparatiste du Haut-Karabakh à population arménienne avec l’Arménie, le 30 août. (Karen Minasya/AFP/Getty Images)

La zone dans laquelle il se trouve reçoit actuellement environ six heures d’électricité par jour, a-t-il déclaré, alors que la région est confrontée à des pannes d’électricité récurrentes. Pagosian dit qu’il survit avec un à deux repas par jour et qu’il dispose d’environ un mois de dentifrice et de savon qu’il a déniché lors d’un échange sur Facebook Marketplace.

« Mes amis m’ont aidé à trouver des choses assez rares. Beaucoup de choses que vous ne pouvez pas acheter au magasin, vous devez donc savoir qui possède la ferme ou qui stocke la nourriture. Ils vous la vendent ensuite officieusement », a-t-il déclaré. dit.

Pogosian a déclaré à CBC que les arbres fruitiers à proximité ont été cueillis nus, que les gens volent dans les fermes locales et ont été forcés de troquer des marchandises alors que le Le gouvernement du Haut-Karabakh a limité les retraits en raison d’un manque de liquidités.

Cela ne ferait aucune différence, a ajouté Pogosian. « J’ai des sommes d’argent excédentaires parce qu’il n’y a rien à acheter. »

Adranik Pogosian est né à Gander, aux Pays-Bas, et a grandi aux États-Unis. Il est entré dans la région contestée du Haut-Karabakh fin novembre 2022 et y est toujours. (Soumis par Adranik Pogosian)

Un territoire historiquement contesté

Sachant que vous ne pouvez traverser la frontière qu’avec tout ce qui a été organisé officiellement, Pogosian dit qu’il a demandé de l’aide au consulat canadien en Arménie le 29 juin, mais que le consulat a déclaré que le Canada ne pouvait évacuer que les citoyens qui ont besoin d’une assistance médicale.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CBC News, Affaires mondiales Canada a déclaré qu’il était au courant « d’une situation impliquant un Canadien-Arménien au Haut-Karabakh » et qu’il « fournissait une assistance consulaire à la personne concernée par les canaux appropriés ».

Avant que Pogosian ne s’y rende, le gouvernement canadien avait déjà a émis un avis aux voyageurs pour la région.

L’enclave ethniquement arménienne d’environ 120 000 habitants est internationalement reconnue comme faisant partie de l’Azerbaïdjan, mais l’Arménie et l’Azerbaïdjan se battent pour son contrôle depuis la dissolution de l’Union soviétique en 1991.

Les tensions ont atteint un point d’ébullition en 2020 lors de la deuxième guerre du Haut-Karabakh, qui a duré 44 jours et a coûté à l’Arménie une partie importante du territoire. Cela s’est terminé par la signature d’un accord de cessez-le-feu et le déploiement de soldats de maintien de la paix russes, qui contrôlent toujours l’enclave aujourd’hui.

REGARDER | Le cessez-le-feu de 2020 : L’Arménie et l’Azerbaïdjan appellent à une trêve après 6 semaines de violences L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont appelé à une autre trêve, celle-ci négociée par la Russie, et qui semble tenir. Il y a six semaines, les deux pays voisins ont recommencé à se battre pour le Haut-Karabakh, une zone longtemps disputée qui, selon chacune des parties, appartient à ce pays.

« Il s’agit d’un effondrement continu de l’ancienne Union soviétique », a déclaré Chris Kilford, ancien attaché de défense du Canada en Azerbaïdjan.

Kilford affirme qu’un certain nombre de facteurs, notamment le fait que la Russie soit distraite par la guerre en Ukraine, ont incité l’Azerbaïdjan à tenter de reprendre le contrôle de la région cet été.

« Celui qui contrôle l’aide contrôle la situation »

Le 9 septembre, Reuters a rapporté un l’accord a été conclu entre le président nouvellement élu du Haut-Karabakh, Samvel Shakhramanyan, et l’Azerbaïdjan pour permettre le transport de l’aide sur le corridor de Lachin et la route Askeran-Aghdam par la Croix-Rouge russe.

UN Camion de la Croix-Rouge russe transportant de la nourriture et d’autres fournitures sont passées mardi du territoire sous contrôle azerbaïdjanais vers la région du Haut-Karabakh.

Il n’était pas clair dans l’immédiat si l’Azerbaïdjan avait également autorisé l’entrée de l’aide en provenance d’Arménie par le couloir de Latchine, comme promis dans l’accord conclu samedi. Pendant ce temps, les cargaisons d’aide française et arménienne stagnent à l’entrée du couloir depuis plusieurs semaines.

« Celui qui contrôle l’aide contrôle toute la situation », a déclaré Kilford.

Pogosian a déclaré qu’il n’accepterait pas l’aide envoyée par l’Azerbaïdjan et que la population du Haut-Karabkh non plus.

« Ils ne veulent pas qu’un seul véhicule entre en provenance d’Azerbaïdjan », a déclaré Pogosian.

Des camions transportant de l’aide humanitaire française pour la région séparatiste du Haut-Karabakh, peuplée d’Arméniens, sont aperçus près de l’entrée du couloir de Lachin, la seule liaison terrestre du Karabakh avec l’Arménie, le 30 août. (Karen Minasyan/AFP/Getty Images)

L’intérêt croissant du Canada

Récemment, le Canada a manifesté un intérêt accru pour la région, avec l’envoi de deux fonctionnaires pour aider à une Mission de surveillance européenne et l’ouverture d’une ambassade canadienne à Erevan prévue pour octobre.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Jolie a exprimé son soutien pour la population du Haut-Karabagh. Lors d’un événement communautaire arménien à Montréal le mois dernier, Joly a qualifié la région d’Artsakh, en utilisant le terme privilégié par les Arméniens de souche qui prônent la sécession de la région de l’Azerbaïdjan.

Pour Pogosian, la paix au Haut-Karabakh ne peut pas arriver assez tôt. Ses parents ont fui après l’effondrement de l’Union soviétique avec l’intention de s’établir aux États-Unis. Pogosian est né prématurément en cours de route lors d’une escale à Gander, et la citoyenneté canadienne lui est tombée entre les mains.

Il a vécu dans le Queens, New York, jusqu’en 2007, date à laquelle il a rejoint son père au Haut-Karabakh pour l’aider à gérer son entreprise de toiture métallique. Son père est décédé en 2009 et Pogosian s’est finalement installé en Arménie. Malgré la situation instable au Haut-Karabakh, Pogosian circule dans la région depuis 2015 et affirme n’avoir jamais rencontré de menace pour sa sécurité jusqu’à présent.

« Je ne m’inquiète pas trop pour moi car je ne suis qu’une seule personne », a déclaré Pogosian. « Mais je peux voir à quel point c’est dur pour les gens qui ont des enfants en bas âge. Ils ne peuvent pas obtenir ce dont ils ont besoin pour leur famille, et c’est navrant. »