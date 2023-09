Un Canadien accusé d’avoir volé plus de 64 000 $ US dans les magasins Walmart

Un Canadien a été arrêté aux États-Unis après avoir prétendument volé plus de 64 000 $ US en espèces dans des magasins Walmart de plusieurs États en utilisant des techniques de tour de passe-passe.

Dans un communiqué de presse publié lundi, le bureau du procureur américain du district oriental du Missouri a déclaré que Mohsen Akbari, 37 ans, avait été inculpé le 16 août d’un chef de fraude électronique et d’un chef de transport interétatique de biens volés. Après son arrestation le 5 septembre, il a plaidé non coupable lundi de ces accusations.

Après être entré aux États-Unis le 1er mars 2023 depuis la Corée du Sud avec un visa de visiteur, les autorités affirment qu’Akbari a traversé les États-Unis pour visiter divers magasins de détail et avoir utilisé des tours de passe-passe pour voler de l’argent.

Selon le bureau du procureur américain, l’approche d’Akbari consistait à effectuer un petit achat, en prétendant être un collectionneur de devises. Il demandait aux caissiers de lui montrer des billets de 100 dollars, puis empochait secrètement certains billets au cours de l’interaction, selon les autorités.

Akbari est accusé par les autorités d’avoir volé environ 33 700 $ dans 30 magasins Walmart différents dans neuf États entre le 23 mars et le 8 juin 2023.

Il ne s’est pas arrêté là, affirment les autorités. Le bureau du procureur américain affirme qu’Akbari a volé 16 320 $ US dans six Walmarts du Missouri et de l’Illinois entre le 12 juin et le 15 juin 2023. Entre le 20 juin et le 18 juillet 2023, les autorités accusent Akbari d’avoir volé 13 992 $ dans sept magasins Walmart différents de l’Illinois, de l’Indiana, Virginie et Maryland entre le 20 juin et le 18 juillet, comme cité dans l’acte d’accusation.

Le stratagème présumé d’Akbari impliquait de déposer l’argent volé sur un compte bancaire américain qu’il avait ouvert, puis de transférer les fonds vers ses comptes bancaires canadiens, selon le bureau du procureur américain.

« L’accusation de fraude électronique entraîne une peine potentielle de 20 ans de prison, une amende de 250 000 $ ou les deux. L’accusation de transport interétatique de biens volés est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison et de la même amende. » a déclaré le bureau du procureur américain dans le communiqué de presse.



Le reportage sur cette histoire a été financé par le projet des journalistes afghans en résidence financé par Meta.