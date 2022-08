Un Canadien accusé d’avoir renversé le gouvernement de Hong Kong veut qu’Ottawa prenne des mesures face aux menaces

Un résident de la région de Vancouver accusé d’avoir enfreint la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong est de plus en plus frustré par ce qu’il appelle un manque de soutien de la part du gouvernement canadien.

Victor Ho, de Richmond, en Colombie-Britannique, juste au sud de Vancouver, est le rédacteur en chef à la retraite du journal canadien de langue chinoise Sing Tao. Il vit dans la région métropolitaine de Vancouver depuis 25 ans.

Fin juillet, lui et deux autres militants ont tenu une conférence de presse à Toronto pour annoncer la formation d’un parlement virtuel en exil qui serait démocratiquement élu par la diaspora de Hong Kong vivant dans le monde.

Mais une semaine plus tard, Ho ainsi que l’homme d’affaires pro-démocratie Elmer Yuen et Baggio Leung, un ancien député élu de Hong Kong, ont été placés sur la liste des personnes recherchées par le bureau de la sécurité nationale de Hong Kong pour avoir prétendument renversé le pouvoir de l’État.

“Ils [the Canadian government] devrait être au courant du mandat du gouvernement de Hong Kong, il est en chinois et en anglais et les responsables fédéraux devraient demander au gouvernement de Hong Kong de clarifier cela car il s’agit d’un ressortissant sino-canadien », a déclaré Ho.

Le gouvernement chinois à Pékin a promulgué la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong en juillet 2020, signalant un régime autoritaire croissant sur la ville auparavant en roue libre qui a été rendue à la Chine il y a 25 ans. Une personne peut être inculpée en vertu de la loi aux termes vagues pour subversion, sécession, sédition et terrorisme. Toute personne condamnée en vertu de cette loi peut faire face à un minimum de 10 ans de prison à vie

Une femme passe devant une bannière promotionnelle de la loi sur la sécurité nationale pour Hong Kong, à Hong Kong cet été. La Chine a approuvé une loi controversée qui permettrait aux autorités de réprimer les activités subversives et sécessionnistes à Hong Kong, faisant craindre qu’elle ne soit utilisée pour freiner les voix de l’opposition dans le territoire semi-autonome. (Kin Cheung/AP)

Les demandes par courriel adressées au consulat chinois à Toronto pour clarifier l’accusation sont restées sans réponse.

Jie Cheng, professeur agrégé à la Peter A. Allard School of Law de l’Université de la Colombie-Britannique, affirme que la loi sur la sécurité nationale vise à dissuader l’implication internationale à Hong Kong en menaçant d’intenter une action en justice extraterritoriale.

“Cela a créé d’immenses effets dissuasifs sur les habitants de Hong Kong. Mais parce que la Chine n’a d’accords d’entraide judiciaire qu’avec quelques dizaines de pays – et la plupart des pays développés ou des démocraties libérales n’ont pas d’accords avec la Chine pour l’expulsion et la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires – ses impacts globaux sont encore limités.”

Gordon Houlden, directeur émérite du China Institute de l’Université de l’Alberta, dit que la Chine pourrait envoyer des gens au Canada pour observer les activités de Victor Ho. (Terry Reith/CBC)

L’ancien diplomate Gordon Houlden est d’accord et ajoute que le consulat canadien à Hong Kong a peut-être déjà tenté d’exprimer ses inquiétudes quant à la violation par la Chine des droits des citoyens canadiens.

“La Chine ne serait pas assez folle pour l’arracher”, a déclaré Houlden, qui est également directeur émérite du China Institute de l’Université de l’Alberta.

Mais il s’attend à ce que la Chine envoie des observateurs pour surveiller Ho au Canada et suggère à Ho d’être très prudent lorsqu’il voyage.

Houlden dit que le Canada a une longue liste de problèmes avec la Chine et qu’il n’est pas pratique de soulever chacun d’eux.

“Si les menaces se répètent ou s’il est harcelé, cela change la dynamique”, a-t-il déclaré, ajoutant que le Service canadien du renseignement de sécurité pourrait alors être impliqué.

Ho dit que les accusations de la Chine sont prématurées car le parlement en exil n’est qu’un concept.

« Nous avons seulement annoncé la création du comité d’organisation d’un parlement virtuel à Hong Kong, en lançant notre site Web et nos médias sociaux. Nous n’avons même pas encore créé le groupe », dit Ho, ajoutant que le groupe doit avoir une adresse et a choisi Toronto.

“Ce n’est qu’un concept, nous ne préconisons pas une révolution”, a déclaré Ho.

“Nous donnons simplement une plate-forme à la diaspora de Hong Kong pour avoir le suffrage universel, voter pour des députés afin de défendre les intérêts de Hong Kong dans leurs pays respectifs”, explique-t-il. “Nous voulons faire pression sur les pays partageant les mêmes idées qui soutiennent notre concept, comme l’Union européenne et le Canada”, dit-il.

Ho admet que le Parlement de Hong Kong est idéaliste, mais dit que s’ils peuvent réussir, “ce sera un bonus, et sinon au moins nous avons essayé”.

Dans un communiqué publié lundi, Adrien Blanchard, attaché de presse d’Affaires mondiales Canada, a déclaré : « La sûreté et la sécurité des Canadiens, ici au Canada et à l’étranger, sont la priorité absolue de notre gouvernement. Nous défendrons toujours les droits et libertés des Canadiens et travaillerons pour s’assurer qu’ils vivent à l’abri de l’intimidation ou de l’ingérence d’acteurs étatiques étrangers.

« Le Canada demeure profondément préoccupé par la détérioration rapide des droits et libertés à Hong Kong. Le Canada a constamment exprimé ses graves préoccupations face à l’imposition par Pékin de la loi sur la sécurité nationale, directement et aux côtés de nos partenaires internationaux. Blanchard a ajouté, sans nommer Ho.

Le Canada a également suspendu son accord d’extradition avec Hong Kong, mis à jour les conseils et avis aux voyageurs d’Affaires mondiales Canada pour Hong Kong et lancé de nouvelles mesures d’immigration pour les résidents de Hong Kong.