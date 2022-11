Un campus de l’Idaho à moitié vide plein de peur et de chagrin après les meurtres

BOISE, Idaho (AP) – Au cours d’une année normale, les étudiants de l’Université de l’Idaho s’affaireraient entre les cours et la bibliothèque, se préparant pour la période de pré-finale connue sous le nom de «semaine morte».

Mercredi, cependant, un peu moins de la moitié des étudiants semblaient être partis, choisissant de rester à la maison et de suivre des cours en ligne plutôt que de retourner dans la ville où les meurtres de quatre camarades de classe restent non résolus, a déclaré Blaine Eckles, le doyen des étudiants de l’université. Certains étudiants qui étaient présents comptaient sur des agents de sécurité embauchés par l’université pour les conduire en classe parce qu’ils ne voulaient pas traverser le campus seuls.

Le département de police de Moscou n’a pas encore nommé de personne d’intérêt dans la mort par arme blanche de Madison Mogen, 21 ans, de Coeur d’Alene, Idaho ; Xana Kernodle, 20 ans, de Post Falls, Idaho ; Kaylee Goncalves, 21 ans, de Rathdrum, Idaho; et le petit ami de Kernodle, Ethan Chapin, 20 ans, de Mount Vernon, Washington. Les trois femmes vivaient ensemble dans une maison de location en face du campus, et Chapin était là cette nuit-là.

Un coroner du comté a déclaré qu’ils étaient probablement endormis lorsqu’ils ont été attaqués. Deux semaines plus tard, les enquêteurs n’ont pas encore trouvé d’arme du crime – supposée être un couteau de style militaire – ni expliqué pourquoi ils pensent que les meurtres étaient “ciblés”.

Les meurtres ont laissé l’université et la petite communauté agricole qui la contient sous le choc.

“Lorsque nous perdons des étudiants, en particulier dans ces circonstances, mon cœur est absolument brisé”, a déclaré Eckles. “Cela vous secoue un peu, sachant que dans cette communauté, qui est incroyablement sûre en général, quelque chose d’aussi horrible peut se produire.”

Maintenant, alors que les étudiants et les membres du corps professoral tentent de naviguer dans un bourbier de chagrin et de peur, les agences gouvernementales et les membres de la communauté recherchent des réponses et tentent d’aider à atténuer les dégâts.

Le gouverneur Brad Little a annoncé la semaine dernière qu’il allouait jusqu’à 1 million de dollars en fonds d’urgence de l’État pour l’enquête. Le FBI a affecté 44 personnes à l’affaire – la moitié d’entre elles étant en poste à Moscou – et la police de l’État de l’Idaho compte 15 soldats aidant les patrouilles communautaires et 20 autres enquêteurs travaillant sur l’affaire.

Certains membres de la communauté ont lancé des campagnes de collecte de fonds en ligne pour soutenir les membres de la famille et les amis des étudiants tués. Une ancienne élève de l’université a commencé à collecter des fonds pour équiper les femmes sur le campus d’alarmes de sécurité personnelles portables. La semaine dernière, Kerry Uhlorn avait rapporté plus de 18 000 dollars, commandé plus de 700 alarmes et prévoyait d’en acheter 900 autres, a rapporté la chaîne de télévision Boise KTVB.

Des milliers de personnes devaient rejoindre la communauté universitaire en deuil mercredi soir, avec plusieurs veillées aux chandelles simultanées prévues dans tout l’État. Les districts scolaires de Boise et Meridian ont annoncé leur intention d’éclairer leurs terrains de sport en même temps par solidarité.

Pourtant, la question pour les membres du corps professoral et les étudiants demeure : comment se concentrent-ils sur l’apprentissage avec quatre amis partis et un tueur en liberté ? Les membres du personnel parlent directement aux étudiants de la façon de relever le défi, a déclaré Eckles.

« C’est l’éléphant dans la pièce, n’est-ce pas ? C’est difficile à faire », a déclaré Eckles. « Notre faculté comprend également vraiment qu’il sera difficile pour les étudiants de se concentrer et de se concentrer en ce moment. Ils sont donc très patients et dirigent avec beaucoup de grâce. Et franchement, je pense que nos étudiants le font aussi avec nos employés.

Les forces de l’ordre locales ont constaté une augmentation du nombre d’appels signalant un comportement suspect.

“Nous comprenons qu’il y a un sentiment de peur dans notre communauté”, a écrit le département de police de Moscou le 27 novembre. Depuis les meurtres, le nombre de personnes demandant des contrôles d’aide sociale, dans lesquels un agent est envoyé pour vérifier le bien-être d’une personne, a doublé.

L’université a également constaté une augmentation du nombre de personnes appelant sa ligne téléphonique “Vandal Care” pour signaler qu’elles se débattaient ou craignaient que quelqu’un d’autre soit aux prises avec un problème, a déclaré Eckles.

“Bien que je sois personnellement très confiant que la police résoudra (les meurtres), jusqu’à ce que cela se produise, personne ne se reposera tranquillement”, a-t-il déclaré. « Il y a quelqu’un là-bas qui a coûté la vie à quatre de nos Vandales, et nous ne savons pas qui ils sont. Nous ne savons pas où ils sont.

Eckes a ajouté qu’il espère que les vigiles offriront un certain réconfort temporaire, mais que la communauté “ne pourra finalement pas guérir tant que quelqu’un ne sera pas traduit en justice pour ce crime”.

Certains des membres de la famille des victimes devaient assister aux veillées.

Rebecca Boone, Associated Press