Un campeur disparu retrouvé mort près de Princeton

La recherche de Terry Lacey, porté disparu depuis le 26 juin 2022, s’achève tristement.

Le camion et le camping-car de Lacey ont été identifiés dans la région de Princeton, et ses restes ont été découverts à proximité, selon un message de Stephen Black sur la page Facebook Missing: Terry Lacey, le jeudi 25 août.

“Nous traversons le processus incroyablement douloureux de l’identification”, a déclaré Black. “Merci à tous ceux qui ont bien voulu chercher et pour avoir pris le temps de sensibiliser. Nous n’aurions jamais pu faire cela sans votre aide.

Il a ajouté que les personnes qui ont trouvé le camion l’ont reconnu à partir de photos dans les médias.

Plus tôt cette semaine, l’ex-femme de Lacey, Sherry Lacey, a déclaré à The Spotlight que Terry était un cavalier et un alpiniste expérimenté.

“Il était aussi brillant en informatique.”

Les messages texte avant sa disparition étaient heureux, bien qu’il ait noté que le poisson ne mordait pas.

The Spotlight a contacté la GRC pour plus de détails.

Avez-vous quelque chose à ajouter à cette histoire, ou quelque chose d’autre que nous devrions rapporter ? Courriel : andrea.demeer@similkameenspotlight.com