Un campeur de 65 ans tiré d’une tente et tué par un grizzly lors d’une attaque dans le Montana – RT USA News

Une femme californienne a été sortie de sa tente et tuée par un grizzly à Ovando, dans le Montana, où elle passait la nuit lors d’un long voyage à vélo.

Leah Davis Lokan, 65 ans, a été attaquée par l’ours aux petites heures de mardi matin lors d’une excursion de camping et de vélo à Ovando.

Des rapports locaux ont indiqué que c’était la deuxième fois que l’ours s’approchait du camp ce matin-là, ayant réveillé Lokan et deux autres campeurs seulement 30 minutes avant l’attaque, les incitant à retirer de la nourriture de leurs tentes.

Bien que l’ours soit parti après la première rencontre, il est rapidement revenu, tirant Lokan de sa tente et la blessant mortellement avant que les deux autres campeurs n’utilisent leur spray anti-ours pour chasser l’animal.





L’ours est également soupçonné d’avoir été responsable d’une attaque dans un poulailler voisin la même nuit, où il a mangé plusieurs volailles. L’autorité du Montana Fish, Wildlife & Parks (FWP) n’a cependant pas pu attraper l’animal.

Mercredi, des responsables ont annoncé qu’après « deux jours de recherche en hélicoptère et au sol », l’ours n’avait toujours pas été retrouvé.

Randy Arnold, le superviseur régional du FWP à Missoula, a déclaré que le « meilleure chance d’attraper cet ours [would] être des pièges à ponceaux installés dans la zone près du poulailler. Les autorités pensent que l’ours était un mâle et pesait environ 400 lb (180 kg). Ils ont collecté l’ADN de l’animal au camping.

« Si un ours est pris dans un piège, l’ADN peut rapidement être comparé à l’ADN déjà collecté pour déterminer s’il s’agit du même animal. a expliqué le responsable du FWP.

Les amateurs de plein air sont avertis sur le site Web du FWP que le Montana est « pays des ours » et donc « Potentiellement dangereux. » Il conseille aux campeurs de « garder la nourriture et tout ce qui a une odeur hors des tentes » et à « jetez les ordures dans des poubelles résistantes aux ours ». Dans le cas où un ours « entre ou atteint votre tente », il conseille aux campeurs de déployer leur spray anti-ours, de riposter s’il s’agit d’un ours noir et « jouer[ing] mort » si c’est un grizzly.

Néanmoins, le porte-parole du FWP, Greg Lemon, a déclaré au Daily Montanan que l’attaque était « comportement d’ours pas normal. »

« Habituellement, les conflits entre les humains et les ours proviennent des ours protégeant la nourriture, des ourses protégeant les oursons ou de rencontres surprises qui font que l’ours se sent menacé et attaque la personne » Lemon a expliqué, affirmant que « entrer dans un camping et attaquer une personne n’est pas un instinct naturel. »





