Un camp de tentes pour plus de 400 migrants sans-abri érigé dans le quartier chic de Paris pour protester contre un hébergement «digne»

Le camp de tentes a émergé jeudi dans le hotspot touristique au cœur de la capitale française. Ressemblant à un bidonville, il est apparu en quelques minutes, des centaines de tentes colorées parsèment les pelouses chics de la place.

Le camp a été érigé de manière organisée, étant divisé en trois sections pour loger respectivement les familles avec enfants, les hommes célibataires et les mineurs non accompagnés, a rapporté Charles Baudry de RT France. Plus de 90 mineurs non accompagnés étaient présents à l’événement, selon l’un de ses organisateurs, le groupe de défense des droits Utopia 56.

« En laissant ces jeunes à la rue, la France viole quotidiennement les droits de l’enfant », le groupe tweeté.

La manifestation a réuni des sans-abri d’origines très différentes. Ils comprenaient à la fois des migrants légaux et illégaux, des chômeurs et des travailleurs pauvres incapables de payer les loyers élevés de Paris malgré leur emploi.

📸Retour en images sur l’installation Place des Vosges à #Paris d’un camp de 400 #migrants et #sanspapiers dont des familles avec des enfants et des mineurs non accompagnés. Les #les associations demander à l’Etat des solutions d’hébergement « dignes ».➡️https://t.co/ahlkpIJyXcpic.twitter.com/p8eG0r4tSc — Charles Baudry (@CharlesBaudry) 29 juillet 2021

À la fin de la journée, Utopia 56 a mis à jour son décompte, signalant que 600 personnes étaient « se préparer à passer une nuit de plus dans la rue. »

Il est 22h place des Vosges à #Paris, 600 personnes, dont des dizaines d’enfants, s’apprêtent à passer une nuit de plus à la rue. Nous attendons des solutions d’hébergement immédiates et la mise en place d’une politique d’accueil réelle afin de sortir de ces situations indignées. pic.twitter.com/exVK7KLri9 – Utopie 56 (@Utopia_56) 29 juillet 2021

Le groupe a fait valoir que le gouvernement français doit fournir un logement convenable aux sans-abri en vertu de la loi et doit atténuer une crise du logement en cours aggravée par une crise sanitaire qui fait rage. Ils ont rappelé que plus de trois millions de logements français sont actuellement vacants, dont quelque 400 000 en Île-de-France autour de Paris.

« L’Etat a le pouvoir et le devoir de réquisitionner les logements des grands bailleurs privés et publics en cas de crise du logement comme celle que nous avons », Utopie 56 a déclaré.

L’émergence soudaine du camp est la neuvième action d’une série d’occupations organisée par le collectif Réquisitions, une initiative lancée par plusieurs associations de défense des droits. Lors de telles manifestations, les sans-abri occupent en masse divers lieux publics ou bâtiments vacants, et refusent de partir tant que l’État français ne leur fournit pas un hébergement temporaire.

Alors que les autorités sont légalement tenues de fournir à un demandeur d’asile un hébergement dans un centre d’hébergement d’urgence ou un centre d’accueil dès qu’il soumet sa demande à l’Office de protection des réfugiés et des apatrides, beaucoup finissent encore dans la rue. Le pays a connu une pénurie chronique de tels abris, et les forces de l’ordre dispersent à plusieurs reprises les campements informels de migrants qui surgissent pour combler le vide.

Une action directe telle que la manifestation en cours est le seul moyen de faire en sorte que l’État remplisse ses obligations, affirment les organisateurs. Grâce au collectif Réquisitions, près de 3.000 personnes ne vivent plus dans la rue ou dans des abris de fortune, ont indiqué les groupes à l’origine de l’initiative dans un communiqué.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !