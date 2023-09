Un camp de jeunes catholique abandonne son projet d’acheter des terres de Wilder Forest – Twin Cities

Après avoir travaillé pendant plus d’un an pour acheter un terrain et construire un camp d’été pour jeunes catholiques dans le nord du comté de Washington, le Minnesota Catholic Youth Partnership a retiré son offre d’achat de 600 acres de Wilder Forest.

« Notre décision répondait à la difficulté d’obtenir les approbations locales pour le camp en raison de la campagne de désinformation en cours menée par un petit nombre d’opposants virulents », a déclaré Tim Healy, président du partenariat, dans un communiqué lundi après-midi.

« Ce résultat est une honte – une véritable perte pour la communauté, en particulier pour ceux qui veulent voir la propriété Wilder préservée et protégée et, bien sûr, pour les enfants », a-t-il déclaré. « Notre espoir était d’avoir un endroit où les jeunes, qui subissent un énorme stress mental, peuvent s’éloigner du bruit du monde d’aujourd’hui et mieux entendre la voix douce de Dieu. »

Les responsables du partenariat ont annoncé l’annulation de l’offre d’achat le 31 août, a déclaré Michelle Morehouse, vice-présidente de l’avancement de la Fondation Wilder.

Les responsables de la Fondation Wilder contactent les organisations qui ont déjà exprimé leur intérêt pour l’achat du terrain pour voir si elles sont toujours intéressées, a déclaré Morehouse lundi. S’ils ne reçoivent pas de réponse d’ici le 22 septembre, les responsables de la Fondation Wilder feront appel à un courtier immobilier et commercialiseront la propriété, a-t-elle déclaré.

« Nous espérons avoir un acheteur qui a un esprit de conservation et espérons le vendre à sa valeur », a déclaré Morehouse.

Offre Fonds Manitou

L’une des organisations qui ont déjà exprimé leur intérêt pour l’achat du terrain est le Fonds Manitou, une fondation basée à White Bear Lake qui a offert 11 millions de dollars pour le terrain de Wilder Forest l’année dernière. L’offre du Fonds Manitou aurait prolongé les contrats de location avec River Grove, connue officiellement sous le nom de Marine Area Community School, et Big River Farms, un programme d’éducation basé sur la terre destiné aux agriculteurs biologiques immigrants et réfugiés et aux agriculteurs de couleur, géré par The Food Group.

Le Fonds Manitou est propriétaire de l’ancien terrain adjacent du Warner Nature Center, qui se trouve également dans le canton de May.

L’offre d’achat du Minnesota Catholic Youth Partnership signifiait que l’école à charte de River Grove devait quitter le site. Le Fonds Manitou a acheté le bâtiment du Zephyr Theatre au centre-ville de Stillwater pour 2,5 millions de dollars en juin pour que l’école puisse l’utiliser.

Les responsables du Fonds Manitou ont déclaré avoir été informés lundi du projet du Minnesota Catholic Youth Partnership d’annuler son offre sur le terrain. Ils n’ont pas souhaité commenter dans l’immédiat un éventuel achat du terrain.

Le Minnesota Catholic Youth Partnership prévoyait de construire un camp d’été de nuit et un centre de retraite hivernale sur le site de Wilder Forest, accueillant jusqu’à 200 campeurs de collège par semaine pendant l’été. Le Partenariat pour la jeunesse prévoyait de posséder et de gérer le camp, mais de demander aux employés du Damascus Catholic Mission Campus, basé dans l’Ohio, de diriger des activités d’aventure, des chansons et des petits groupes.

Opposition au camp de jeunesse

Le plan du partenariat jeunesse a été critiqué par les défenseurs de l’environnement locaux qui ont fondé une organisation, Square Lake Conservancy, pour lutter contre ce plan. Le groupe, dédié à la préservation des ressources naturelles de Square Lake et de Wilder Forest, s’est efforcé de sensibiliser et de renforcer le soutien à la protection de la zone, en particulier après que le partenariat a publié cet été une brochure de collecte de fonds de 12 pages détaillant sa volonté de collecter 16 millions de dollars pour acheter. le terrain et créer le nouveau camp.

La brochure énumérait une douzaine d’activités qui, selon le partenariat, seraient proposées aux campeurs, notamment de la tyrolienne, des parcours de défi sur corde et un mur d’escalade vertical. La deuxième phase de la campagne de collecte de fonds du groupe, dont le montant reste à déterminer, prévoyait la construction d’un « lodge majestueux qui abritera une nouvelle cafétéria, une chapelle et un café améliorés, ainsi que des logements supplémentaires pour les campeurs et le personnel ».

L’ancienne sénatrice du Minnesota, Jane Krentz, du canton de DFL-May, membre du Square Lake Conservancy, l’a qualifié de « mauvais plan pour cet endroit vierge ».

« Cela va à l’encontre de la disposition clé du plan global du canton de May – le district de conservation – qui a été créé dans le but d’assurer la préservation, la protection et la gestion des terres écologiquement sensibles », a-t-elle déclaré à Pioneer Press en juillet.

Les responsables de la Wilder Foundation ont partagé la nouvelle avec les responsables de Square Lake Conservancy tard lundi matin. « Conformément au plan à long terme de Wilder visant à se départir de la propriété, avant d’engager un courtier immobilier pour mener un effort de marketing à grande échelle, je voulais vous faire savoir que j’ai contacté les différents membres de la communauté du canton de May qui a exprimé son intérêt pour l’achat de la propriété dans le passé », a écrit Kelly Urista, directrice des installations et de la gestion immobilière de la Fondation Wilder, dans un e-mail.

Jim Seidl, codirecteur de Square Lake Conservancy, a déclaré que lui et d’autres membres de l’organisation étaient « heureux et soulagés » d’apprendre la nouvelle.

« C’est la bonne chose à faire, et nous allons maintenant aider à trouver un moyen de protéger ces terres pour toujours », a-t-il déclaré.

Le groupe a proposé de travailler avec les responsables de Wilder pour trouver « une solution soutenue par la communauté, centrée sur la conservation et conforme aux districts de conservation – sur une base accélérée », a déclaré Seidl.

Pendant ce temps, les responsables du MCYP continueront à travailler sur les plans d’un camp de jeunes catholiques dans un nouvel emplacement.

« Nous sommes toujours déterminés à voir ce rêve devenir réalité », a déclaré Healy. « Nous allons mettre à profit ce que nous avons appris au cours de l’année dernière, rester en contact avec les nombreux supporters qui ont rejoint nos efforts et recentrer notre attention sur un nouvel emplacement. Nous apprécions la Fondation Wilder et les nombreuses personnes qui ont soutenu notre travail dans le canton de May et qui nous ont encouragés à poursuivre ce travail.