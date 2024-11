Un camionneur du Dakota du Nord accusé d’un différend avec une machette au relais routier Albert Lea

1er novembre — Un homme de 39 ans du Dakota du Nord fait face à plusieurs accusations après que les autorités ont déclaré qu’il avait menacé et poursuivi d’autres chauffeurs de camion avec une machette dans le parking d’un relais routier d’Albert Lea après avoir été réveillé par deux des chauffeurs qui parlaient à proximité. .

William Frederick Seekins, de Jamestown, dans le Dakota du Nord, fait face à trois chefs d’accusation de voies de fait au deuxième degré avec une arme dangereuse, un pour chacune des trois victimes présumées, ainsi qu’un chef d’accusation de voies de fait au troisième degré, un chef de menaces de violence et un chef d’accusation. de dommages criminels à la propriété.

Documents judiciaires Des agents de l’État ont été appelés au Trails Travel Center mercredi pour un rapport faisant état d’une violation des armes. À leur arrivée, ils ont parlé avec un chauffeur, qui a déclaré qu’il parlait à un autre conducteur lorsqu’une bouteille d’urine a été projetée sur la remorque, et Seekins est sorti en brandissant un couteau. Un troisième homme a dû reculer parce que Seekins aurait balancé le couteau vers le haut de ses jambes, et Seekins aurait également pulvérisé du gaz poivré dans les yeux de l’un d’eux.

L’homme qui avait été aspergé de poivre a déclaré aux policiers que lui et le premier conducteur étaient en train d’avoir une conversation informelle entre leurs semi-remorques à l’extrémité sud du parking lorsque la bouteille de ce qu’ils croyaient être de l’urine a survolé une semi-remorque en provenance du vers le sud et je l’ai frappé dans le dos.

Il a déclaré à la police que Seekins marchait à l’arrière de la caravane, que la bouteille avait été renversée et qu’il criait et lui lançait la machette à environ sept pieds de distance. Il a déclaré que Seekins avait fait le commentaire suivant : « Est-ce que vous, les anciens, faites quelque chose d’autre que parler – et si vous alliez faire quelque chose ? » Seekins aurait ensuite fait le tour de la caravane, se serait rendu à son camion et serait revenu avec une bombe de gaz poivré et la machette. Il a aspergé l’homme dans les yeux et a ensuite commencé à causer des problèmes aux autres chauffeurs de camion.

Un troisième homme a déclaré aux autorités que l’altercation avait commencé avec Seekins et les deux autres hommes. Il a déclaré qu’il était intervenu après que l’un des hommes avait été aspergé de gaz poivré et avait dit à Seekins de se calmer et de retourner à son camion.

Il a déclaré que Seekins avait commencé à lui crier dessus, qu’il s’était attaqué à lui de manière agressive et avait sorti un gros couteau. L’homme a déclaré avoir frappé Seekins, ce qui l’a fait tomber au sol. Seekins a alors commencé à lui brandir son couteau, et l’homme a commencé à courir autour du parking pendant que Seekins le poursuivait avec le couteau.

Il a déclaré à la police que Seekins avait menacé de lui couper la tête, ainsi que celle de son chien, et de le tuer.

Les caméras du centre de voyage ont montré Seekins brandissant la machette et poursuivant d’autres chauffeurs de camion.

Seekins aurait également coupé un tuyau flexible sur le camion d’une quatrième personne.

Lorsque les agents ont demandé à Seekins ce qui s’était passé, il a refusé de commenter.

Vendredi, devant le tribunal, la juge du tribunal de district Christy Hormann a fixé la caution de Seekins à 25 000 $ avec conditions ou à 100 000 $ sans conditions. Les conditions comprenaient la signature d’une renonciation à l’extradition, l’interdiction de consommer ou de posséder de l’alcool ou des substances contrôlées et l’interdiction de posséder des feux d’artifice ou des armes dangereuses, entre autres.

Il doit comparaître devant le tribunal le 19 décembre.