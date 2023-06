Un camionneur arrêté après qu’un énorme déversement de pommes de terre a bloqué la circulation sur un pont clé au Danemark

Copenhague, Danemark – Un chauffeur de camion de 57 ans a été arrêté jeudi après la découverte de charges de pommes de terre renversées sur un pont clé reliant deux îles danoises, a annoncé la police. Le conducteur a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir mis la vie en danger par imprudence.

Un premier déversement a été signalé du côté ouest du pont de Storebaelt à 06h35 (04h35 GMT), a déclaré le porte-parole de la police Kenneth Taanquist. Le pont relie l’île où se trouve la capitale, Copenhague, au reste du Danemark.

Le pont suspendu du pont du Grand Belt au-dessus de Storebaelt relie Fionie à la Zélande, vu depuis les rochers de Halskov, au Danemark, sur une photo d’archive du 21 juin 2015. Tim Graham/Getty

Un incident similaire s’est produit du côté est peu de temps après, a ajouté Taanquist.

« Ça a l’air bizarre », a-t-il dit. « Nous travaillons sur deux hypothèses : soit c’est un accident, soit c’est quelque chose qui a été fait délibérément. »

La police a déclaré que les routes étaient devenues glissantes et a exhorté les conducteurs à conduire lentement. Selon la direction danoise des routes, des files de véhicules ont été signalées de part et d’autre du pont et du tunnel d’environ 11 miles entre les îles de Funen, où se trouve Odense – la troisième plus grande ville du Danemark, et Zealand, où se trouve Copenhague.

Un troisième incident de pommes de terre sur la route a été signalé près de la ville de Kolding sur la péninsule du Jutland. Kolding est près du pont Storebaelt.

Le radiodiffuseur public danois DR a noté que les déversements de pommes de terre se sont produits le jour même où le parlement danois a adopté une loi visant à taxer les camions diesel transportant de lourdes charges.

On voit des camions bloquer la circulation alors qu’un véhicule de police s’approche à Folehaven, Copenhague, Danemark, le 15 mai 2023, lors d’une manifestation contre la proposition du gouvernement de taxer les camions diesel transportant de lourdes charges. MADS CLAUS RASMUSSEN/Ritzau Scanpix/AFP/Getty

La nouvelle mesure a suscité des protestations de la part des camionneurs. Ces dernières semaines, ils ont pacifiquement bloqué des autoroutes et des routes principales dans tout le pays, affirmant que la taxe rendrait leurs moyens de subsistance insoutenables. Une majorité au parlement danois affirme que c’est vital car l’utilisation continue de camions à essence et diesel n’est pas durable pour l’environnement.

À partir de 2025, les conducteurs de véhicules à essence et diesel de plus de 3,5 tonnes (7 716 livres) seront taxés de 1,3 couronne (0,19 $) par kilomètre (environ un demi-mile) parcouru.

Torben Dyhl Hjorth, un porte-parole des camionneurs protestataires, a déclaré sur Facebook qu’ils « se distancient fortement des ‘cascades’ d’aujourd’hui ». Il a ajouté qu’ils prévoyaient une manifestation à un stade ultérieur qui « peut être ressentie mais sans risque pour la vie et le bien-être des gens ».