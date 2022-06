Un camion transportant des migrants morts a traversé un point de contrôle américain

L’annonce par le gouverneur Abbott des nouveaux points de contrôle intervient un peu plus de deux mois après avoir brièvement introduit une stratégie similaire près des points de passage internationaux, ordonnant à la police d’État d’effectuer des contrôles de sécurité des véhicules de tous les camions commerciaux en provenance du Mexique. Les inspections universelles des camions ont ralenti la circulation et causé des dommages économiques au Mexique et au Texas.

Les agents de police de l’État ne sont pas légalement autorisés à effectuer des inspections universelles des véhicules pour les personnes cachées ou d’autres objets de contrebande, des zones qui relèvent de la compétence du gouvernement fédéral, et donc les agents recherchaient des violations des règles de sécurité pour les véhicules. L’effort, en avril, a entraîné le retrait de nombreux camions dangereux de la route, mais peu ou pas de découvertes de contrebande ou de passage clandestin de personnes.

Les agents frontaliers fédéraux sont également limités dans les recherches qu’ils effectuent. “Ils doivent avoir des soupçons ou des raisons de croire qu’il y a une activité illégale”, a déclaré M. Staton.

La patrouille frontalière exploite plus de 100 points de contrôle, la plupart le long des autoroutes et des routes secondaires situées à 25 à 100 miles des frontières sud et nord.

Lorsque les véhicules approchent d’un point de contrôle, les agents ne demandent qu’à certains d’entre eux de s’arrêter et demandent généralement aux occupants s’ils sont citoyens ou résidents américains pour identifier les personnes potentiellement expulsables. Les agents peuvent contourner les véhicules qu’ils arrêtent pour effectuer un contrôle visuel. S’ils soupçonnent une activité illégale ou sont alertés par des chiens renifleurs d’une éventuelle cargaison illicite, les agents envoient les véhicules en inspection secondaire.

De 2016 à 2020, la patrouille frontalière a appréhendé environ 35 700 personnes potentiellement amovibles aux points de contrôle et effectué environ 17 970 saisies de drogue, selon les données de l’agence.