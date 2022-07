Un camion transportant 20 000 kg de chips prend feu aux États-Unis, la vidéo devient virale

Un camion transportant plus de 20 tonnes de copeaux et d’autres articles a pris feu en Floride aux États-Unis la semaine dernière. Répondant aux rapports de l’incident qui a eu lieu vers 14 heures le 7 juillet, une équipe d’Ocala Fire Rescue a été dépêchée sur le site. Une vidéo de l’incident partagée par le département sur Facebook montre des pompiers tentant d’éteindre le feu alors que des paquets de copeaux continuent de couler de l’arrière de la remorque détachée du camion. L’équipe de secours, à l’aide d’un tuyau d’arrosage pré-connecté et d’un jet stream, a finalement réussi à éteindre le feu, évitant ainsi des dégâts plus importants.

Le camion de la remorque détachée n’a pas été touché par l’incendie et, heureusement, aucun blessé n’a été signalé dans l’attentat à la pudeur. “Les équipages du moteur 4 et du sauvetage 3 ont attaqué les flammes à l’aide d’un tuyau pré-connecté, tandis que les pompiers du moteur 3 et de la tour 1 se sont préparés à déployer le canon de pont du moteur 4 – un jet de grande capacité utilisé pour abattre les incendies avec une ligne claire de vue », a écrit le département racontant les efforts de sauvetage dans un message Facebook.