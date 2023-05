Un camion percute une barrière de sécurité près de la Maison Blanche

Un témoin de l’incident a déclaré qu’il semblait s’agir d’un enfoncement intentionnel

Un suspect a été arrêté par les services secrets américains après avoir écrasé un camion U-Haul contre une porte de sécurité non loin de la Maison Blanche à Washington, DC. Les autorités enquêteraient actuellement sur un colis suspect sur les lieux.

L’accident s’est produit du côté nord de Lafayette Square, qui est directement adjacent à la Maison Blanche, vers 22 heures, heure locale, lundi soir, selon les services secrets, qui ont confirmé avoir procédé à une arrestation.

« Il n’y a eu aucun blessé parmi le personnel des services secrets ou de la Maison Blanche et la cause et la manière de l’accident font l’objet d’une enquête », a-t-il ajouté. Le porte-parole des services secrets, Anthony Guglielmi, a déclaré dans un communiqué.

Un témoin oculaire s’est ensuite rendu sur Twitter pour partager des images capturées alors que les autorités arrêtaient le conducteur du camion U-Haul. Ils ont dit qu’ils avaient initialement supposé que l’accident était un accident, « jusqu’à ce que le U-Haul recule et tente à nouveau de franchir les barrières. »

J’ai pris cette photo de la Maison Blanche et j’ai immédiatement entendu un fracas derrière moi. J’ai pensé que quelqu’un s’était accidentellement écrasé jusqu’à ce que le U-Haul recule et tente à nouveau de franchir les barrières. Bravo à la police des services secrets pour leur réponse et leur action rapides ! pic.twitter.com/qIq3PbBJFj —Benjamin Berger (@BenB005) 23 mai 2023

La police a été vue en train d’inspecter le camion plus tard lundi soir, déployant à un moment donné des robots pour déterminer s’il contenait quelque chose de dangereux. Une filiale locale de NBC a rapporté qu’un « colis suspect » avait été trouvé dans ou près du U-Haul, mais n’a fourni aucun autre détail.

Plusieurs blocs ont été fermés dans la région alors que les autorités enquêtaient, bien qu’aucun détail sur le suspect n’ait encore été publié et que la raison de l’accident ne soit pas claire. Le département de la police métropolitaine de DC assiste les services secrets dans l’enquête.