Un camion a percuté le côté d’une voiture avant de perdre ses marchandises lorsqu’il a percuté un lampadaire alors qu’il roulait à près de 80 km / h.

Des boîtes ont explosé sur l’autoroute à Bangkok, en Thaïlande, après que le camion ait traversé la route.

Les images de la caméra de bord ont capturé le moment où la camionnette a coupé une Mercedes jaune alors qu’elle roulait sur la route le 11 novembre.

Le véhicule de livraison blanc tentait de dépasser un camion lorsqu’il a viré devant le SL 500 AMG.

Des images de la caméra de bord ont capturé le moment où la camionnette a coupé une Mercedes jaune alors qu’elle conduisait le long de la route le 11 novembre

Il a poussé la Mercedes contre le mur puis a vacillé d’un côté à l’autre tandis que des dizaines de boîtes se renversaient sur le chemin de la voiture derrière.

Le conducteur de Mercedes, de Perth, en Australie-Occidentale, et sa femme thaïlandaise en sont sortis indemnes et ont remis les images de l’accident à la police.

S’exprimant aujourd’hui, le conducteur a déclaré: « Cette camionnette a essayé de me faire sortir de la route à plusieurs reprises, mais vous ne voyez pas cela dans la vidéo. Beaucoup de gens me demandent pourquoi j’ai accéléré et je n’ai pas freiné.

Des boîtes ont explosé sur l’autoroute à Bangkok, en Thaïlande, après que le camion ait traversé la route

Le véhicule de livraison blanc tentait de dépasser un camion lorsqu’il a viré devant le SL 500 AMG. Il a causé 400000 bahts (9000 £) de dégâts

Cependant, si j’avais freiné fort, avec un frein Brembo à huit pistons, les voitures se seraient certainement écrasées dans le dos de moi et j’aurais perdu le contrôle et j’aurais fini comme seule victime là-bas.

Au lieu de cela, en restant contre la barrière de béton et en accélérant, la voiture est restée droite et en plein contrôle.

Le chauffeur a déclaré que la police avait examiné les images et convenu que le chauffeur du camion avait tort. Les assureurs de leur entreprise s’occupent maintenant du problème.

Il a ajouté: « Il y a quatre roues et quatre pneus sur ma voiture qui sont détruits et plus de dommages à la carrosserie. Le coût est d’environ 400 000 bahts (9 900 £) ».