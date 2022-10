Un camion frappe 2 étudiants d’Ole Miss, en tuant 1 ; suspects arrêtés

OXFORD, Mississippi (AP) – Une camionnette a heurté deux étudiants de l’Université du Mississippi dans un parking du centre-ville d’Oxford, tuant l’un d’eux et blessant l’autre, a annoncé la police.

Deux suspects, tous deux de Collierville, dans le Tennessee, ont été arrêtés lundi dans l’accident survenu tôt dimanche, ont annoncé les autorités.

Tristan Holland, 18 ans, a été arrêté dimanche dans le comté de Shelby, dans le Tennessee, pour complicité après coup. Il devra faire face à une extradition vers Oxford, selon le département de police d’Oxford.

Seth Rokitka, 24 ans, a été placé en garde à vue lundi après que les enquêteurs ont trouvé son camion accidenté dans le comté de Marshall, Mississippi, entre Oxford et Collierville.

Le département de police d’Oxford a déclaré que Rokitka était accusé d’un chef d’homicide involontaire coupable et d’un chef de DUI aggravé. Il est également accusé d’avoir enfreint les devoirs d’un conducteur impliqué dans un accident ayant entraîné la mort ou des blessures. Il a comparu devant un juge de la cour de justice qui a fixé une caution de 1 million de dollars.

L’Associated Press a laissé un message téléphonique lundi pour l’avocat de Rokitka.

Il n’était pas immédiatement clair si Holland avait un avocat qui pourrait commenter en son nom.

Police d’Oxford a déclaré que le département avait reçu un appel d’urgence après 1h du matin dimanche de passants qui ont vu deux personnes blessées dans le parking derrière l’hôtel de ville. Le lot est juste à côté de la place de la ville, à proximité de plusieurs bars et restaurants.

Oxford était occupée samedi en raison du match de football à domicile entre Ole Miss et Auburn.

Le maire Robyn Tannehill a déclaré que l’étudiant décédé était Walker Fielder, 21 ans, de Madison, Mississippi. Fielder était diplômé en 2020 de la Jackson Academy de Jackson, Mississippi.

L’étudiant blessé a été transféré dans un hôpital de Memphis, dans le Tennessee. La police d’Oxford a déclaré à WRAL-TV qu’elle était Blanche Williamson, 20 ans, de Raleigh, en Caroline du Nord. Williamson est diplômé de l’Episcopal High School, un pensionnat de Virginie.

“Oxford est une communauté qui réconforte ceux qui ont besoin de réconfort”, a écrit Tannehill dimanche sur Facebook. “Cela vient peut-être de la pratique et des moments d’épreuves que nous aimerions pouvoir prier, mais néanmoins, Oxford intervient toujours lorsque les choses sont difficiles et lorsque les gens ont besoin de nous. Ces deux familles ont besoin de nous. Ils ont besoin de nos prières.

La police d’Oxford a déclaré lundi que Rokitka et Holland n’avaient eu aucune interaction avec l’une ou l’autre des victimes avant de les frapper avec le camion, et qu’il n’y avait eu ni bagarre ni altercation. La police a également déclaré que Rokitka et Holland n’avaient pas fourni d’aide ni appelé le 911.

Le chancelier de l’Université du Mississippi, Glenn Boyce, a déclaré dans un e-mail aux professeurs, au personnel et aux étudiants que les deux suspects n’étaient pas affiliés à l’université.

“C’est un développement douloureux et pénible pour notre communauté universitaire, et il est compréhensible que les émotions soient vives avec de nombreuses questions sans réponse sur ce qui s’est passé”, a écrit Boyce.

The Associated Press