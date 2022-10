Un camion de transport percute une maison à Nanoose Bay, en Colombie-Britannique

Bien qu’un camion de transport traverse sa maison, une femme de Nanoose Bay, en Colombie-Britannique, dit qu’elle a de la chance que personne ne se trouvait à l’intérieur de la structure lorsque l’incident s’est produit lundi après-midi.

Sarah Stoneman venait de quitter sa maison dans le pâté de maisons 2400 de l’autoroute Island pour se diriger vers la propriété de ses grands-parents à côté lorsqu’elle a entendu un fort fracas derrière elle.

“J’étais un peu sous le choc. Je venais de marcher à côté pour attraper quelque chose, puis j’ai entendu un grand bruit et je suis allée”, a-t-elle déclaré. “J’étais très confus et j’étais vraiment reconnaissant de ne pas être à l’intérieur, que personne ne soit à l’intérieur.”

Stoneman dit que le camion est passé par le côté gauche de la maison, qui appartient à sa tante, avant de s’immobiliser au fond du bâtiment.

“Il est entré directement dans la chambre principale et a effondré le sol. Le taxi était suspendu au-dessus du sous-sol. Heureusement, l’un des locataires qui habite là-bas était sur un vol de retour et l’autre était juste au travail – très chanceux qu’aucun il y en avait un là-bas », a-t-elle dit.

La circulation vers le nord sur la route 19 a ralenti lundi après-midi après qu’un semi-remorque a traversé cette clôture, puis dans une maison près de Nanoose Bay, en Colombie-Britannique (Marcy Lunn)

La grosse plate-forme a manqué de peu de frapper une maison appartenant à Marcy Lunn, dont la fille était au lit avec un nouveau-né à l’époque.

“Cela a été assez désordonné et assez traumatisant pour nous”, a déclaré Lunn.

“Toute sa maison a tremblé et je promenais le chien et tout ce que j’ai pu entendre, c’était cet énorme bang”, a-t-elle déclaré. “Je viens d’arriver en courant et j’ai entendu ma fille crier mon nom — ‘Maman, maman, maman !’ avec son bébé sur la hanche, puis le putain de camion s’est retourné contre lui et je me suis dit : ‘Rentre à l’intérieur, éloigne-toi du camion !'”

Lunn dit qu’elle est reconnaissante que tout le monde soit vivant et en sécurité.

Il n’est pas clair si le conducteur a eu un problème médical ou s’il y avait un problème mécanique avec le camion.

Stoneman dit que le conducteur a été piégé à l’intérieur de la plate-forme avant que les pompiers ne puissent le faire sortir.

Le conducteur a été transporté par avion à l’hôpital de Vancouver, mais selon la GRC d’Oceanside, il n’a subi aucune blessure grave à la suite de l’accident.

Un semi-camion a traversé une clôture et est entré dans une maison près de Nanoose Bay, en Colombie-Britannique, vers 14 heures, le lundi 3 octobre 2022. (CTV News)

L’incident a provoqué des sauvegardes massives du trafic en direction nord pendant au moins neuf heures.

La plate-forme, propriété de Coastal Pacific Xpress de Surrey, en Colombie-Britannique, est restée à l’intérieur de la maison mardi matin et, selon un voisin, du carburant diesel fuit dans la résidence.

Les équipages sont attendus de retour sur la propriété mardi pour tenter de retirer le véhicule et d’évaluer l’intégrité structurelle de la maison.