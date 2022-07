Un camion de Brinks volé plus de 150 millions de dollars de bijoux Lancaster Californie

Un camion Brinks transportant des millions de bijoux à un salon professionnel s’est vu voler plus de 100 millions de dollars de marchandises sans preuve, ce qui a déclenché une enquête du FBI.

Si vous avez prêté attention aux nouvelles ces derniers temps, la criminalité partout est hors de contrôle. Il y a une nette différence entre un crime ordinaire et un cambriolage – Les gens qui cassent les vitres des voitures et volent des choses dans les voitures dans toute la ville sont des crimes ordinaires; Voler des millions de bijoux sans laisser de trace est un braquage.

L’un des plus gros cambriolages de mémoire récente s’est produit à Lancaster, en Californie, le week-end dernier, laissant tout le monde se gratter la tête. Selon KTLAun camion Brinks transportant des millions de bijoux à destination du Salon international des pierres précieuses et de la joaillerie à San Matro a été cambriolé.

Un camion de la Brinks volé plus de 100 millions de dollars en bijoux ne laissant pas beaucoup de preuves, favorisant l’enquête du FBI

Le 10 juillet, un camion Brinks chargé de plus de 100 millions de dollars de bijoux se dirigeait vers Pasadena, en Californie, mais le matin du 11 juillet, il avait disparu. Les bijoux se dirigeaient vers le salon international des pierres précieuses et des bijoux, où les boutiques maman et pop affichent leurs produits les plus chers. Le pire, c’est que personne ne semble avoir de réponses pour les 18 victimes qui ont été volées.

“Selon les informations que les clients nous ont fournies avant d’expédier leurs articles, la valeur totale des articles manquants est inférieure à 10 millions de dollars”, a déclaré Brink’s dans un communiqué. “Nous travaillons avec les forces de l’ordre et nous rembourserons intégralement nos clients pour la valeur de leurs actifs qui ont été volés, conformément aux termes de notre contrat.”

C’est là que les choses se compliquent, les articles valaient bien plus de 10 millions de dollars et Brinks s’engage à les rembourser, soulignant que ces personnes sous-évaluent les articles en raison d’une assurance coûteuse sur leur valeur réelle. Le directeur du groupe, Brandy Swanson, a déclaré qu’environ 25 et 30 sacs avaient été emportés et que 18 victimes avaient signalé des pertes de plus de 100 millions de dollars. Swanson a également confirmé la théorie sur la sous-évaluation des articles en raison de la tarification insensée des assurances.

“C’est là que l’écart entre en jeu. Ce sont des opérateurs maman-et-pop”, a déclaré Swanson. « Ils sont dévastés. Certaines de ces personnes ont perdu tous leurs moyens de subsistance. Dit Swanson.

Une autre partie étrange est apparemment que personne n’a d’informations sur la façon dont le camion a été volé. Lorsque KTLA a contacté le département du shérif du comté de Los Angeles, ils n’avaient aucune information sur l’enquête. En plus de cela, la façon dont le camion a été volé ne peut être expliquée par personne qui a encouragé le FBI à s’impliquer maintenant.

Vous pouvez regarder le reportage sur le vol ci-dessous.