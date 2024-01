Un camion-citerne en feu après une attaque de missiles Houthis dans le golfe d’Aden

Les rebelles houthis du Yémen ont tiré vendredi un missile qui a mis le feu à un navire transportant du pétrole raffiné russe pour le négociant en matières premières Trafigura, alors que les militants soutenus par l’Iran intensifiaient leurs attaques contre les navires commerciaux et militaires dans le golfe d’Aden et la mer Rouge.

L’attaque des Houthis contre le Marlin Luanda, un pétrolier dans le golfe d’Aden, a été la première à toucher un navire commercial depuis que les États-Unis et le Royaume-Uni ont combiné leur deuxième série de frappes contre les militants, qui ont provoqué d’importantes perturbations dans le commerce mondial. en ciblant un itinéraire critique.

Vendredi, les Houthis ont tiré un missile balistique antinavire sur l’USS Carney, un navire de la marine américaine dans le golfe d’Aden. Le commandement central américain a déclaré que le Carney avait réussi à abattre le missile.

Un communiqué de Yahya Saree, porte-parole des Houthis, a déclaré que le groupe avait ciblé le Marlin Luanda, qu’il a décrit comme un « navire pétrolier britannique ». Alors que le navire opérait pour le compte de Trafigura, son propriétaire enregistré était Oceonix Services, une société basée dans la City de Londres.

L’attaque semble avoir été jusqu’à présent la plus dommageable parmi la trentaine de tentatives menées par les Houthis contre des navires commerciaux depuis novembre. La plupart n’ont causé que des dégâts mineurs ou de petits incendies rapidement éteints.

Trafigura, l’un des principaux négociants en matières premières, a déclaré que le Marlin Luanda avait été « touché par un missile ».

“Des équipements de lutte contre les incendies à bord sont déployés pour supprimer et contrôler l’incendie provoqué dans une citerne à marchandises du côté tribord”, a indiqué la société basée à Singapour.

« Nous restons en contact avec le navire et surveillons la situation de près. Des navires militaires sont en route dans la région pour fournir de l’aide. La société a ajouté que le navire transportait du naphta « d’origine russe », un produit pétrolier, qui, selon elle, avait été acheté en dessous du prix plafond du pétrole du pays fixé par les sanctions internationales.

Le bureau britannique des opérations commerciales maritimes a déclaré que cinq heures après l’incident, survenu à 16 h 42, heure de Londres, le navire était toujours en feu.

“Des navires de guerre de la coalition sont présents et soutiennent le navire”, a ajouté l’organisation. “Tous les membres d’équipage sont sains et saufs.”

Les Houthis affirment qu’ils agissent en solidarité avec les Palestiniens de Gaza après qu’Israël a déclaré la guerre en octobre au Hamas, le groupe militant qui contrôlait l’enclave.

Les rebelles yéménites avaient initialement déclaré qu’ils ne visaient que les navires liés à Israël, même si bon nombre des personnes touchées n’avaient aucun lien apparent avec l’État juif.

Les Houthis ont depuis élargi leur liste de cibles pour inclure des navires liés aux États-Unis et au Royaume-Uni. De nombreux dirigeants de l’industrie maritime avaient supposé, sur la base d’une promesse des Houthis de ne pas attaquer les navires russes et chinois, que les navires transportant des marchandises à destination ou en provenance de la Russie ou de la Chine bénéficieraient d’un certain degré de protection.

Les attaques contre des navires au large des côtes du Yémen ont poussé de nombreuses compagnies maritimes à fuir la région.

Les arrivées de porte-conteneurs dans la région au cours des dernières semaines ont diminué de 90 pour cent par rapport aux niveaux de début novembre, selon Clarksons, un groupe de services de transport maritime.

La plupart empruntent plutôt un itinéraire plus long autour du Cap de Bonne-Espérance, ce qui a considérablement augmenté les temps et les coûts de trajet.

Mercredi, les Houthis ont tiré au moins trois missiles vers deux porte-conteneurs battant pavillon américain, le Maersk Detroit et le Maersk Chesapeake, alors qu’ils traversaient Bab-el-Mandeb, à l’embouchure de la mer Rouge.

Les navires, qui faisaient partie d’une flotte de 20 navires battant pavillon américain transportant presque exclusivement des marchandises du gouvernement américain, étaient accompagnés de l’USS Gravely, un navire de la marine américaine. Le Gravely a abattu deux des missiles, tandis qu’un autre est tombé à la mer.

Maersk, la deuxième plus grande compagnie maritime de conteneurs au monde, a déclaré qu’elle n’enverrait plus sa flotte battant pavillon américain dans la région. Les autres navires de la compagnie basée à Copenhague transitent depuis décembre par le cap de Bonne-Espérance.

Les attaques combinées des États-Unis et du Royaume-Uni contre les Houthis, lundi, visaient à freiner les efforts du groupe pour perturber la navigation via la mer Rouge et ont touché huit sites au Yémen.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont pour la première fois mené ensemble des frappes contre les Houthis au début du mois.