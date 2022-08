Un camion-citerne à Yellowstone déverse près de 5 000 gallons d’essence

WEST YELLOWSTONE, Mont. (AP) – Un camion-citerne transportant de l’essence dans le parc national de Yellowstone s’est renversé vendredi et a déversé environ 4 800 gallons (18 200 litres).

Les responsables enquêtaient pour savoir si l’un des gaz sans plomb était entré dans un ruisseau de la région.

Le chauffeur du camion a perdu le contrôle de la plate-forme lors de l’accident survenu tôt le matin le long de la route 191, qui traverse le côté ouest du parc près de la frontière entre le Montana et le Wyoming, ont déclaré des responsables du parc dans un communiqué.

Aucune blessure n’a été signalée et on ne savait pas immédiatement si du carburant était entré dans Grayling Creek, une petite voie navigable qui coule des montagnes Gallatin et se déverse dans le lac Hebgen du Montana.

Une voie de l’autoroute a été fermée vendredi soir alors que des efforts de nettoyage étaient en cours.

The Associated Press