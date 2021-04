Une courte vidéo est apparue en ligne qui semble sortir tout droit de la franchise de films bourrés d’action Transformateurs, dans lequel des robots hautement intelligents se déguisent en véhicules astucieux et leur leader Optimus Prime en un camion semi-remorque autonome avec des armes extraterrestres avancées. Cette vidéo montre un camion chargé qui démarre seul et son conducteur a du mal à prendre le contrôle.

Il montre un homme se déplaçant à l’avant du camion à l’intérieur d’un godown et dès qu’il s’approche du bord, le véhicule sans conducteur prend de la vitesse et sort de la porte. Voyant cela, un certain nombre d’autres personnes courent après que le camion chargé de la bouteille de gaz a commencé à bouger. Une autre caméra montre l’homme aussi, courant avec le véhicule, faisant tous les efforts et même risquant sa vie en essayant d’ouvrir la portière et de se rendre au volant pour l’arrêter. À ce moment-là, le camion est déjà de l’autre côté de la route et s’approche d’une falaise.

L’incident s’est produit au Brésil le 7 avril, selon la description de ViralHog. Il a déclaré que le chauffeur du camion, l’homme avec une casquette vu dans la vidéo, avait laissé le véhicule au «point mort» et qu’il avait engagé la première vitesse de manière inexplicable. Cependant, le conducteur a pu monter dans le véhicule juste avant la falaise et a évité une tragédie en arrêtant le camion à temps.

Les internautes ont félicité le chauffeur pour son courage.

«Travail ultime», a déclaré une personne. Un autre a dit: «Il n’a pas eu de chance, il était intelligent. Lorsqu’il a atteint le volant, il l’a tourné à droite.

Ce n’est pas la première fois qu’un véhicule se déplace seul, même à cause de la négligence humaine. Voyez ici une autre scène sauvage où un camion sans conducteur coincé en marche arrière tourne en rond dans une rue de Detroit, dans l’État américain du Michigan, tandis qu’une femme tente désespérément d’ouvrir la porte pour arrêter le spectacle.

Heureusement, personne n’a été blessé dans aucune des vidéos.

