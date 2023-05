Un camion avec un «drapeau à croix gammée à l’intérieur» s’écrase contre des barrières à côté de la Maison Blanche | Nouvelles du monde

La camionnette s’est écrasée contre les barrières la nuit dernière, déclenchant une énorme alerte de sécurité (Photo: CHRIS ZABOJI via REUTERS) Les services secrets américains ont arrêté le conducteur d’un camion fourgon loué qui s’est écrasé la nuit dernière contre des barrières de sécurité près de la Maison Blanche. On pense que le conducteur a peut-être ciblé intentionnellement le bâtiment, mais il n’y a pas eu de blessés et aucun « danger permanent », a déclaré la police. Un témoin a déclaré que les enquêteurs avaient trouvé un drapeau à croix gammée nazi qui provenait apparemment de l’intérieur du camion, qui s’est écrasé contre des barrières à Lafayette Square, à côté du terrain de la Maison Blanche. Les agents ont récupéré le drapeau et les sacs de preuves en plastique qui avaient été disposés sur le trottoir après l’accident et les ont placés à l’arrière du U-Haul. Anthony Guglielmi, chef des communications des services secrets, a déclaré sur Twitter: « L’enquête préliminaire révèle que le conducteur a peut-être intentionnellement heurté les barrières de sécurité de Lafayette Square. » La police des parcs des États-Unis déposerait des accusations avec le soutien aux enquêtes des services secrets, a-t-il ajouté. La télévision WUSA a montré une vidéo d’un camion U-Haul de type boîte arrêté le long d’une rangée de bornes en acier, avec des agents des forces de l’ordre en uniforme et un chien s’approchant du véhicule.



L’incident s’est produit au parc Lafayette en face de la Maison Blanche (Photo: REUTERS)



Des officiers récupèrent des preuves sur les lieux près de la Maison Blanche (Photo: REUTERS)



Le drapeau nazi était visible sur le sol à côté de la camionnette (Photo : REUTERS) Un robot télécommandé ouvrit la porte arrière du camion, révélant un chariot mais aucune autre cargaison évidente. Plus: Tendance

Chris Zaboji, témoin de l’accident, a publié une brève vidéo sur les réseaux sociaux montrant le camion roulant dans les barricades. Après s’être écrasé une fois, le conducteur a heurté les barrières une deuxième fois, a-t-il déclaré. Zaboji, 25 ans, un pilote de ligne qui vit à Washington, a déclaré qu’il venait de terminer son jogging sur le National Mall et qu’il rentrait chez lui à pied lorsqu’il a entendu un fort accident. Il a déclaré: «J’ai regardé en arrière et j’ai vu que la camionnette U-Haul avait percuté la barricade. J’ai reculé derrière un gars sur une voiturette de golf et j’ai pris la vidéo sur mon téléphone. Après l’avoir vu percuté à nouveau, je ne voulais pas être près du camion et je suis parti. Un tweet précédent de Guglielmi des services secrets a déclaré que personne de la Maison Blanche ou des services secrets n’avait été blessé. On ne sait pas si l’accident était intentionnel ou non (Photo: REUTERS)



Les services secrets américains et d’autres forces de l’ordre ont pu être vus en train de fouiller à l’arrière du camion (Photo: REUTERS) L’emplacement exact du président Joe Biden à l’époque n’était pas clair. Il a rencontré le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, à la Maison Blanche plus tôt lundi soir. L’hôtel voisin Hay Adams a été évacué à la demande des services secrets, a rapporté le Washington Post, citant un responsable de l’hôtel, tandis que les services secrets ont déclaré que certaines routes et allées piétonnes autour du parc étaient fermées. Un porte-parole des pompiers de Washington a déclaré qu’un appel était arrivé à 21h40 (01h40 GMT) pour ce qui a été décrit comme une enquête sur un colis suspect. Bientôt, il y a eu une réponse majeure des forces de l’ordre et de la sécurité publique, avant que les enquêteurs ne déterminent que le contenu du camion pour la plupart vide était inoffensif. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected] Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

