Un camion avec du gaz liquéfié explose en Afrique du Sud ; 8 tués

JOHANNESBURG (AP) – Un camion transportant du gaz de pétrole liquéfié a explosé dans la ville sud-africaine de Boksburg, à l’est de Johannesburg, tuant au moins 8 personnes et en blessant 50 autres samedi, ont annoncé des responsables.

Le toit du camion a éraflé un pont bas, provoquant des flammes qui ont provoqué l’explosion, selon des responsables des services d’urgence.

Des séquences vidéo partagées par les résidents sur les réseaux sociaux ont montré l’explosion dramatique, avec des piétons fuyant l’incendie et des voitures accélérant de façon spectaculaire. Plusieurs maisons et véhicules ont été endommagés par l’explosion, selon des informations locales.

Le camion-citerne aurait livré du gaz à l’hôpital OR Tambo Memorial situé à proximité, où certains des blessés ont été soignés. Les patients de certaines unités de l’hôpital ont dû être évacués en raison de l’explosion et de l’incendie, selon les médias locaux.

“Passer par ici n’était qu’un spectacle de dévastation absolue, je n’avais jamais vu quelque chose comme ça auparavant”, a déclaré Simon Lapping, un résident local, au journal local Citizen. Il a dit avoir vu les corps de six adultes et de deux enfants.

L’incident fera l’objet d’une enquête, a déclaré Tania Campbell, le maire d’Ekurhuleni, la municipalité qui comprend Boksburg.

“Le cluster de gestion des catastrophes est sur place pour aider les victimes de cette tragédie et évaluer la cause de l’accident”, a-t-elle déclaré. “Au nom de la ville, le bureau du maire exécutif s’engage à aider tous les acteurs à faire en sorte qu’une enquête approfondie ait lieu et que les responsables soient traduits en justice.”

Mogomotsi Magome, The Associated Press