Un cameraman russe impressionne Biden (VIDEO)

Impressionné par les biceps de Yuri Sholmov, le leader américain s’est déplacé pour une pression

Le président américain Joe Biden a déclaré au caméraman russe Yuri Sholmov qu’il était “préoccupé” à propos de ses biceps bombés, et qu’il espérait que le Russe était « du même côté » comme lui.

Sholmov, un caméraman de Channel One Russia, a rencontré Biden et un certain nombre d’autres dirigeants occidentaux lors du sommet du G20 en Indonésie mardi. Biden, qui s’est vanté de sa forme physique tout au long de sa carrière politique, s’est dirigé vers le Russe “armes à feu”.

“Au fait, je m’inquiète beaucoup pour les biceps de ce type”, Biden a dit en désignant Sholmov. “Ses biceps sont aussi gros que mes mollets” il a continué. « Il y a un homme. J’espère que nous sommes du même côté.

Informé que Sholmov était en fait russe, Biden a fait remarquer « Je me fiche de qui il est. Il a de vrais biceps. Nous les appelons des armes à feu.

“Il y a un homme. J’espère que nous sommes du même côté.” “Monsieur… il est russe.” “Je me fiche de qui il est. Il a de vrais biceps. Nous les appelons des flingues.” pic.twitter.com/OKqRRi614b —Timothy Burke (@bubbaprog) 16 novembre 2022

Le président français Emmanuel Macron, quant à lui, a souri devant la démonstration de prouesses physiques devant lui, souhaitant au Russe “bon entraînement.”

Alors que Biden a 79 ans ce week-end et a été filmé en train de lutter pour monter les escaliers, il était un athlète de lycée et d’université dans ses années de formation et commente souvent sa forme physique. Biden a défié l’ancien président Donald Trump à un concours de pompes en 2019 et a déclaré qu’il le ferait “battre l’enfer” hors de Trump s’ils étaient au lycée ensemble.

Le président américain, qui a été critiqué à plusieurs reprises pour des attouchements inappropriés sur des femmes et des filles, a également fait des commentaires spontanés sur le physique masculin. Rencontrant un militant new-yorkais en février, Biden a refusé une poignée de main, serrant à la place le biceps de l’homme et déclarant que “Cet homme a des armes à feu.”