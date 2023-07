Un caméraman blessé au Yankee Stadium par un lancer sauvage a une orbite cassée

Un caméraman frappé à la tête par un lancer errant mercredi soir au Yankee Stadium a une orbite cassée et se repose à la maison, a déclaré le réseau YES dans un communiqué jeudi.

Positionné juste à côté de l’abri des Yankees de New York du côté du premier but, Pete Stendel de YES Network a été frappé par un lancer précipité de l’arrêt-court recrue des Orioles de Baltimore Gunnar Henderson, qui a tiré haut au premier alors qu’il tentait de terminer un double jeu en la cinquième manche.

Stendel a été transporté à l’hôpital et YES a déclaré mercredi soir qu’il était conscient et subissait des tests. Le réseau a fourni une mise à jour jeudi indiquant qu’il avait une fracture orbitaire et qu’il avait été libéré.

« Chaque fois qu’une balle passe au-dessus du joueur de premier but ou même une fausse balle du frappeur, vous ne voulez pas la voir se diriger vers un fan. C’est juste arrivé au mauvais endroit, et j’espère qu’il va bien « , a déclaré Henderson après la victoire 6-3 de son équipe. « Mes prières vont vers lui. Je suis juste reconnaissant pour les gars qui se sont précipités vers lui pour l’aider. »

Le match a été retardé d’environ 17 minutes alors que le personnel d’entraînement sportif et le personnel médical des Yankees s’occupaient bien de Stendel dans la caméra. Les joueurs de Baltimore sont sortis du terrain et ont attendu dans leur pirogue alors que les Yankees et les Orioles, y compris Henderson, regardaient avec une inquiétude évidente un stade de baseball feutré.

Stendel a été attaché sur une civière et transporté hors du terrain, levant et remuant deux doigts sous les applaudissements nourris de la foule de 36 022 personnes alors qu’il était conduit le long de la piste d’avertissement derrière le marbre.

Le manager de Baltimore, Brandon Hyde, a également déclaré que c’était une scène effrayante dont il était « horrible » de faire partie.

« Il a fait le signe de la paix en sortant du terrain, mais c’était difficile à regarder et j’espère qu’il va bien », a déclaré Hyde.

Après le match, on a demandé à Henderson s’il avait été secoué.

« Je vais plutôt bien. Ouais, ça craint ce qui lui est arrivé, mais c’est juste essayer de jouer le jeu dur. Parfois, ça arrive », a-t-il déclaré.

Reportage de l’Associated Press.

Tendance MLB 2023 MLB mock draft 2.0: Shakeup au sommet entre le duo LSU Paul Skenes, Dylan Crews

Les Mets demandent à Francisco Alvarez de « baisser le ton » avec les célébrations du home run

Pourquoi les anges devraient échanger Shohei Ohtani à la date limite





Calendrier de la semaine des étoiles de la MLB 2023: comment regarder, chaînes, heures, dates

Match des étoiles de la MLB 2023 : alignements, partants, résultats des votes, alignements

Les équipes All-MLB (première mi-temps)





Derby du Home Run 2023 : participants, parenthèse, comment regarder, heure de début

Julio Urías donne aux Dodgers un aperçu de l’as dont ils ont besoin qu’il soit

Ce que nous avons appris en MLB cette semaine : le pouvoir de Bryce Harper est absent