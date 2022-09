Un caméléon californien attend sa condamnation pour canular d’enlèvement en 2016

SACRAMENTO, Californie (AP) – Une mère de deux enfants du nord de la Californie risque jusqu’à huit mois de prison lundi pour avoir méticuleusement simulé son propre enlèvement afin de pouvoir retourner auprès d’un ancien petit ami, provoquant une recherche intensive de trois semaines dans plusieurs États avant elle a refait surface le jour de Thanksgiving en 2016.

Sherri Papini, 40 ans, a plaidé coupable le printemps dernier dans le cadre d’une négociation de plaidoyer qui comprend le paiement de plus de 300 000 $ en dédommagement. Son avocat dit qu’elle est troublée et déshonorée et qu’elle devrait purger la majeure partie de sa peine à domicile, tandis que les procureurs disent qu’il est impératif qu’elle passe toute sa peine en prison.

“Le canular d’enlèvement de Papini était délibéré, bien planifié et sophistiqué”, ont écrit les procureurs dans leur dossier judiciaire. Et elle disait toujours faussement aux gens qu’elle avait été kidnappée, ont déclaré les procureurs, des mois après avoir plaidé coupable en avril pour avoir organisé l’enlèvement et menti au FBI à ce sujet.

“La nation regarde le résultat de l’audience de détermination de la peine de Papini”, ont écrit les procureurs américains adjoints Veronica Alegria et Shelley Weger. “Le public doit savoir qu’il y aura plus qu’une tape sur les doigts pour avoir commis une fraude financière et fait de fausses déclarations aux forces de l’ordre, en particulier lorsque ces fausses déclarations entraînent la dépense de ressources substantielles et impliquent des personnes innocentes.”

Les agents de probation et l’avocat de Papini disent qu’elle devrait purger un mois de détention et sept mois en détention à domicile surveillée. Le juge de district principal américain William Shubb doit la condamner après une dernière audience devant le tribunal fédéral de Sacramento.

« Extérieurement douce et aimante, mais capable de tromperie intense… Les personnalités caméléons de Mme Papini l’ont poussée à rechercher simultanément la sécurité familiale et la liberté de la jeunesse », a écrit l’avocat de la défense William Portanova dans son dossier de réponse.

Donc “à la poursuite d’un fantasme absurde”, Portanova a déclaré que la mère mariée s’était enfuie chez un ancien petit ami dans le sud de la Californie, à près de 966 kilomètres au sud de sa maison à Redding. Il l’a déposée le long de l’Interstate 5 à environ 150 miles (240 kilomètres) de chez elle après qu’elle ait dit qu’elle voulait rentrer chez elle.

Des passants l’ont trouvée avec des liens sur le corps, le nez enflé, une “marque” floue sur l’épaule droite, des ecchymoses et des éruptions cutanées sur tout le corps, des marques de ligatures sur les poignets et les chevilles et des brûlures sur l’avant-bras gauche. Toutes les blessures étaient auto-infligées et toutes conçues pour étayer son histoire selon laquelle elle avait été enlevée sous la menace d’une arme par deux femmes hispaniques alors qu’elle courait.

Les blessures étaient une manifestation de son “masochisme instable” et de sa “pénitence auto-infligée”, a écrit Portanova. Et une fois qu’elle a commencé, “chaque mensonge exigeait un autre mensonge”.

Les procureurs ont déclaré que la ruse de Papini avait nui à plus qu’à elle-même et à sa famille. “Une communauté entière a cru au canular et a vécu dans la peur que des femmes hispaniques errent dans les rues pour enlever et vendre des femmes”, ont-ils écrit.

Les procureurs ont accepté de demander une peine inférieure à la fourchette des peines en échange du plaidoyer de culpabilité de Papini. Cela devait être entre huit et 14 mois de détention, contre 25 ans maximum pour les deux chefs d’accusation.

Elle n’a fourni aucune justification de ses actions, ce qui a même déconcerté des experts indépendants en santé mentale qui ont déclaré que ses actions ne correspondaient à aucun diagnostic typique.

“Les douloureuses premières années de Papini l’ont tordue et gelée de multiples façons”, a déclaré Portantino en plaidant pour le confinement à domicile. Avec sa tromperie enfin révélée, il a déclaré: «Il est difficile d’imaginer une révélation publique plus brutale du moi intérieur brisé d’une personne. À ce stade, la punition est déjà intense et ressemble à une condamnation à perpétuité.

Mais les procureurs ont déclaré que «ses traumatismes passés et ses problèmes de santé mentale ne peuvent à eux seuls expliquer toutes ses actions».

“La planification par Papini de son enlèvement par canular était méticuleuse et a commencé des mois à l’avance – ce n’était pas simplement la réaction à une enfance traumatisante”, ont-ils écrit.

Après son arrestation en mars, Papini a reçu plus de 30 000 $ de soins psychiatriques pour l’anxiété, la dépression et le trouble de stress post-traumatique. Elle a facturé le fonds d’indemnisation des victimes de l’État pour le traitement et doit maintenant le rembourser dans le cadre de sa restitution.

Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, elle a accepté de rembourser aux forces de l’ordre plus de 150 000 $ pour les frais de recherche pour elle et ses ravisseurs inexistants, et de rembourser les 128 000 $ qu’elle a reçus en indemnités d’invalidité depuis son retour.

Don Thompson, Associated Press