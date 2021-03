Mais par malchance, Athit Kin Khunthud a fini par dormir jusqu’au matin et s’est profondément endormi lorsque l’officier s’est réveillé et a constaté que bien que sa fille ne soit pas à la maison, le climatiseur de sa chambre était allumé. Jiam Prasert a alors trouvé le cambrioleur endormi sur le lit et a appelé des renforts pour le faire arrêter. La vidéo de l’arrestation est maintenant devenue virale et montre un Athit confus alors qu’il voit des policiers près de lui.

Selon des sources, le cambrioleur était entré par effraction dans la maison d’un certain Jiam Prasert, officier d’épée de la police du commissariat de police du district de Wichian Buri dans la province de Phetchabun vers 2 heures du matin alors que l’officier dormait. Le voleur Athit Kin Khunthud, 22 ans, traquait la zone depuis un certain temps et se sentait fatigué quand il est entré dans la maison pour voler. avant de partir avec les objets de valeur. Ainsi, il a allumé le climatiseur dans la chambre de la fille de l’officier et s’est endormi.

