Un cambrioleur qui est entré par effraction dans un pub et a causé des destructions gratuites valant des milliers de livres a été retrouvé profondément endormi dans le bar le lendemain matin.

Marius Petrikas a utilisé une barre de métal pour forcer l’entrée dans City Tavern, dans le centre-ville de Newcastle, l’été dernier.

Une fois à l’intérieur, il s’est servi un verre et a fait une frénésie de démolition sans raison apparente, a appris la Newcastle Crown Court.

Marius Petrikas, 30 ans, a causé des dommages importants de plus de 21000 £ après avoir fait irruption et s’être servi un verre à City Tavern, dans le centre-ville de Newcastle, l’été dernier (photo)

Les singeries destructrices de Petrikas ont toutes été capturées dans les pubs du centre-ville CCTV en août dernier

Le propriétaire, déjà en difficulté en raison de l’impact du coronavirus, s’est retrouvé avec des pertes de plus de 21000 £ à la suite des actions de Petrikas.

Le tribunal a appris que c’était aux petites heures du matin du 5 août de l’année dernière que Petrikas, également connu sous le nom d’Algis Likso, avait fait irruption.

Alec Burns, poursuivant, a déclaré: « Il a été découvert à 6 heures du matin ce matin-là lorsque le propriétaire a trouvé que la porte n’était pas sécurisée.

« Il pouvait entendre le ronflement de la soi-disant police, qui était présente et a trouvé l’accusé endormi. Il avait un sac et un poteau en métal avec lui.

«Il avait détruit le pub et s’était barricadé avec des tonneaux de bière et des meubles.

« Il a retiré une caméra du mur, dans la cave, il a retiré une unité de refroidissement du mur. »

Le joueur de 30 ans avait utilisé un poteau en métal pour forcer l’entrée avant de retourner derrière le bar du pub

Petrikas a causé d’importants dommages au pub avant de se barricader avec des meubles. La police l’a trouvé endormi et l’a taser six fois avant qu’il ne soit finalement arrêté

Telle était l’ampleur des dégâts, le pub ne pouvait pas ouvrir tant que les réparations n’avaient pas été effectuées.

Le propriétaire David King a déclaré au tribunal que la perte finale pour l’entreprise était de 21 450 £.

Il a ajouté: « Covid-19 a eu un impact financier énorme sur nous et ce cambriolage s’est produit au pire moment possible et a mis en danger les moyens de subsistance.

«C’était comme une dernière goutte qui a brisé le dos du chameau.

M. King a ajouté que cela avait un impact négatif sur le moral du personnel et que des photos d’événements mémorables avaient été arrachées des murs et détruites.

Petrikas, 30 ans, d’Ashley Close, Killingworth, North Tyneside, a plaidé coupable de cambriolage.

Petrikas a été condamné à une peine de 12 mois de prison mais sera libéré presque immédiatement en raison de la durée déjà passée en détention provisoire

Il a également violé une ordonnance communautaire imposée pour bagarre, voies de fait et dommages criminels d’une valeur de plus de 5000 £ à Darlington lorsqu’il a saccagé sa maison après avoir été invité à partir par le propriétaire.

Il a jeté des meubles par la fenêtre, s’est barricadé et la police l’a frappé six fois, mais cela n’a eu aucun effet.

Il a finalement sauté par la fenêtre et s’est fendu la tête avant de courir sur les policiers, en mordant l’un d’entre eux alors qu’ils l’avaient arrêté.

L’enregistreur Ben Nolan QC l’a condamné à 12 mois de prison, mais en raison du temps passé en détention provisoire, il sera libéré presque immédiatement.

Le juge lui a dit: « Après avoir fait irruption dans vos dommages criminels commis en détruisant diverses fonctionnalités dans le pub, puis, bizarrement, vous êtes simplement allé dormir sur le canapé du pub. »

L’enregistreur Nolan a ajouté que l’infraction avait été aggravée par ses problèmes de santé mentale.

Andrew Walker, en défense, a déclaré: « On ne peut avoir qu’une grande sympathie pour les entreprises qui travaillent dur et qui doivent faire face à ce genre de situation. »