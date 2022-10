Un cambrioleur qui a “torturé à mort une femme âgée devant son mari” effectue huit “missions de reconnaissance”

C’est le moment où un cambrioleur qui aurait torturé à mort une femme devant son mari effectue huit “missions de reconnaissance”.

Vasile Culea, 34 ans, a soumis Freda Walker, 86 ans, et son mari Ken, 88 ans, à une agression “sauvage” à leur domicile, a déclaré un tribunal.

Freda et Ken Walker ont été sauvagement battus chez eux 1 crédit

Vasile Culea aurait fait irruption dans la maison du couple et aurait perpétré l’attaque 1 crédit

Freda est décédée des suites de l’attaque de leur domicile dans le Derbyshire en janvier et Ken s’est battu pour sa vie 1 crédit

L’incident survenu dans la propriété du couple dans le Derbyshire en janvier a laissé Freda morte et Ken s’est battu pour sa vie à l’hôpital.

Et Culea, accusé des actes horribles, a été capturé par CCTV en train d’effectuer des “missions de reconnaissance” au préalable – on pense également qu’il a attendu deux heures avant de bondir.

Culea a pénétré de force dans la maison à la recherche de 30 000 £ que les OAP avaient cachés, a appris le tribunal.

Le jury a appris comment le couple avait été battu avant d’être “lié, ligoté, bâillonné et laissé à son sort” lors d’une attaque “sans pitié”.

Ken, un ancien président du conseil de district, a été retrouvé grièvement blessé lorsqu’un voisin a découvert le corps de Freda dans une mare de sang dans la cuisine.

Elle avait été “battue à mort” et a été retrouvée avec une taie d’oreiller sur la tête tandis que Ken a été retrouvé ligoté aux genoux sous la table de la salle à manger, ont dit les jurés.

Il a survécu à l’attaque de Culea – mais est depuis décédé de causes naturelles.

Culea a été arrêté à son domicile de Nottingham cinq jours après le cambriolage.

Il a nié le meurtre de Freda, la tentative de meurtre de Ken et le fait de lui avoir infligé des lésions corporelles graves avec intention.

Culea a cependant admis l’homicide involontaire coupable de Freda et infligé GBH à Ken.

Au Derby Crown Court hier, le jury a vu une chronologie des événements menant à l’attaque où Culea est vu dans son Audi et à pied.

Il a disparu de la vue des caméras à 17h29 avant de réapparaître plus de trois heures plus tard à 20h48 dans la ruelle derrière la maison du couple décédé.

On pense que Culea a eu accès à la maison vers 19h30 lorsque Freda a ouvert sa porte arrière pour laisser sortir le chat.

Le procureur Michael Auty a déclaré: “Hier, lorsque j’ai ouvert le dossier, j’ai suggéré qu’il y avait un certain nombre de missions de reconnaissance.

“Le parquet suggère qu’il y en a quatre dans le véhicule et quatre à pied.

“La première mission de reconnaissance est dans un véhicule. Il a tourné à droite dans Station Road, après la maison de Ken et Freda.

« Plus tard, il passe devant le virage vers Station Road, puis vers l’entrée de Chatsworth Road.

“La deuxième mission de reconnaissance est à 16h16.

“L’Audi roule sur Burlington Avenue. A 16h18, l’Audi grise tourne à droite sur Station Road en direction de Ken et Freda.”

“L’INTENTION DE TUER”

Le tribunal a appris que Culea avait observé la maison du couple depuis son Audi pour les quatre premières missions de reconnaissance, mais avait ensuite commencé à explorer la zone à pied.

M. Auty a ajouté: “La fin de la reconnaissance huit est 17h29. Vous ne le reverrez alors sur la caméra de vidéosurveillance que bien plus tard.

“Il est hors caméra quelque part dans cette zone. Cette zone couvrirait la route principale et l’arrière de la propriété de Ken et Freda.

“A 19h26, il y a un appel vocal de [friend] Le téléphone de Gillian Allsop à la ligne fixe de la maison des Walker.

“La dernière fois que nous avons vu Culea, c’était à cinq heures et demie. L’appel téléphonique entre Freda et Gillian a eu lieu presque une heure plus tard.

“Nous ne savons pas où il se trouvait à ce moment-là.

“20h48 est la prochaine fois que nous voyons M. Culea sur CCTV. Il marche dans l’allée à l’arrière de Station Road.

“Une casquette de baseball noire a été récupérée par la police sur le sol de la salle à manger et des composants d’ADN correspondant à ceux de M. Culea ont été détectés dans un échantillon de l’intérieur de la casquette.

“Il a contesté que ce soit son ADN – mais la probabilité qu’il s’agisse de quelqu’un d’autre que lui est d’une sur un milliard.

“Le visage de Freda couvert, les mains et les jambes liées pour qu’aucun ne puisse bouger et demander de l’aide, ne correspond qu’à une intention de tuer.”

Le procès se poursuit.

Culea a effectué “un certain nombre de missions de reconnaissance” 1 crédit