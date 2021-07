Un cambrioleur qui a attaqué un homme lors d’un raid violent a été arrêté après avoir laissé un masque sur les lieux

Un cambrioleur BUNGLING qui a attaqué un homme lors d’une violente descente à son domicile a été arrêté après avoir laissé son masque sur les lieux.

Christopher Miller, 31 ans, a attaqué sa victime, qui avait la cinquantaine, alors qu’il rentrait chez lui.

Christopher Miller a attaqué un homme lors d’un raid violent mais a laissé son masque sur les lieux Crédit : SWNS

Il a pointé un couteau sur sa poitrine avant de le jeter au sol, puis l’a frappé à plusieurs reprises à la tête, a appris le tribunal de Birmingham.

Miller a ensuite fait irruption dans la maison de la victime et a menacé sa femme. Il a fouillé la propriété mais est reparti les mains vides.

Les policiers ont repéré un couvre-visage au sol sur les lieux.

Le profilage ADN sur le masque a identifié Miller.

Miller, de Great Barr, a admis des délits de cambriolage aggravé et de conduite et a écopé de 6 ans et demi de prison.

Le PC Andrew Gomersall, du West Midlands Police Force CID, a déclaré: « Il est choquant qu’un homme subisse une telle violence chez lui et aux mains d’un homme qui cherchait à le voler.

« Nous nous efforcerons toujours de traduire en justice ceux qui commettent de tels crimes et espérons que cette peine de prison apportera un peu de réconfort à l’homme et à sa femme. »