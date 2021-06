Un cambrioleur prend une douche après s’être introduit par effraction dans la maison d’un couple américain, le propriétaire le trouve dans une serviette

Dans un incident bizarre, un homme en Californie a été attrapé par les flics après s’être introduit par effraction dans une maison et avoir pris une douche dans la salle de bain du propriétaire. L’accusé, qui a été accusé de cambriolage, s’est retrouvé face à face avec le propriétaire de la maison Steve Bauer qui a trouvé le premier ne portant rien d’autre qu’une serviette. Bauer a déclaré qu’il avait été alerté par sa femme après avoir entendu le bruit de l’eau courante de leur chambre à l’étage. Selon les informations, vers 23 heures, après avoir entendu le bruit de l’eau, la femme de Bauer, qui regardait la télévision, l’a alerté d’une possible effraction dans leur maison. Il a ensuite pris son arme et est monté à l’étage pour vérifier la source du bruit. Bien que Bauer s’attendait peut-être à une confrontation, il a été choqué de voir le cambrioleur dans les escaliers, portant juste une serviette après avoir pris une douche, a déclaré la Bible LAD.

Bauer, qui a parlé à CNN, a déclaré que le cambrioleur, identifié plus tard comme Carrola Tiago-Freitas, est entré dans la maison par effraction après avoir brisé un lapin en céramique, un ornement de jardin, puis est passé à travers un panneau de verre dans la porte. La femme de Bauer, qui regardait la télévision, a paniqué et a alerté son mari.

Bauer a déclaré que sa femme s’était réveillée et l’avait informé du bruit. « Prenez l’arme, il y a quelqu’un en haut. »

« J’ai attrapé l’arme. Je ne le garde pas chargé, mais je peux le faire assez rapidement et c’est ce que j’ai fait. Je suis arrivé au bas des escaliers, et alors que je commençais à faire le tour des escaliers, il descendait les escaliers enveloppé dans une serviette – à peu près aussi surréaliste que possible. J’ai dit : « À quoi diable pensez-vous ? » aurait dit Bauer.

L’homme, âgé de 25 ans, a ensuite été détenu sous la menace d’une arme par Bauer jusqu’à ce que les flics arrivent et l’emmènent.

De tels incidents bizarres de vol qui ont mal tourné ont été nombreux. Il y a quelques mois, lors d’un incident hilarant, un cambrioleur qui s’était introduit par effraction dans une maison en Thaïlande pour voler des objets de valeur s’est fatigué et s’est endormi. Mais dans une tournure malheureuse pour lui, la maison appartenait à un officier de police. Le cambrioleur a été réveillé de son sommeil par le flic et il a été arrêté pour intrusion.

Lors d’un incident similaire l’année dernière, un voleur s’est endormi dans le confort d’une pièce climatisée au cours de son cambriolage dans le district d’East Godavari dans l’Andhra Pradesh. L’homme était entré dans la maison non verrouillée et avait trouvé l’argent mais lorsqu’il a vu le climatiseur allumé dans l’une des pièces où dormait également le propriétaire de la maison, il n’a pas pu résister à la tentation et s’est recroquevillé sous le lit pour s’assoupir. Le propriétaire de la maison a rapidement été alerté par les ronflements du cambrioleur et a appelé les flics.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici