Un cambrioleur de Chennai qui s’est livré au pillage une fois par mois pour aider les pauvres et les nécessiteux se fait prendre

Dans un incident bizarre, un homme de 33 ans qui volait d’un côté et aidait les pauvres de l’autre côté depuis plusieurs années a été arrêté par la police et 11 souverains de bijoux en or lui ont été récupérés.

Un film tamoul de 1993, Gentleman , interprété par l’acteur Arjun et réalisé par Shankar, dépeint le même scénario, où le rôle principal du film volerait les riches et donnerait l’argent aux défavorisés. Le même schéma a été suivi par le cambrioleur de 33 ans.

Récemment, Varadharajan, 55 ans, un habitant de Tambaram dans le quartier de Chennai, a été admis à l’hôpital pendant deux jours pour cause de maladie. Plus tard, il a été horrifié de découvrir que les portes de sa maison se sont ouvertes lorsqu’il est rentré chez lui après un traitement médical. Il s’est alors rendu compte que les huit ornements souverains en or conservés dans le casier manquaient à l’appel, auquel cas il a rapidement déposé une plainte auprès de la police au poste de police voisin.

La police a ouvert une enquête sur la base de la plainte, s’est rendue sur le lieu de l’événement et a recherché les images de vidéosurveillance. Suite à cela, Anburaj, 33 ans, qui vit au bord de la route dans le quartier d’Egmore, a été identifié comme le voleur lors de la recherche de son identité. Pendant ce temps, Anburaj a été détenu par la police de la branche criminelle, qui l’a fouillé pendant plus de dix jours à la gare d’Egmore et ses environs. Selon la police, Anburaj a avoué qu’au cours des quatre mois précédents, une maison avait été pillée chaque mois dans la seule région de Perungalathur.

Selon les responsables de la police, une fois par mois, Anburaj arrive généralement en train et se livre à des pillages dans les environs de Tambaram et de Perungalathur. Interrogé sur les bijoux volés, l’accusé a admis qu’il avait vendu les objets de valeur pour payer la nourriture et d’autres produits de première nécessité aux sans-abri qui campaient près de la route et de la gare, ont-ils ajouté.

La police a alors saisi onze souverains d’or d’Anburaj et l’a présenté devant le tribunal de Tambaram et l’a emprisonné. La police a également ajouté qu’au cours des aveux, Anburaj aurait déclaré qu’il avait reçu la seule satisfaction d’acheter de la nourriture, des vêtements et d’autres produits de première nécessité pour les nécessiteux avec l’argent volé et qu’il ne craignait pas d’aller en prison.

