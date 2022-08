Un Cambodgien et un Japonais parmi les lauréats des Magsaysay Awards

Commentez cette histoire Commentaire

MANILLE, Philippines – Un psychiatre qui a aidé ses compatriotes cambodgiens à se remettre d’un traumatisme résultant du régime génocidaire des Khmers rouges et un ophtalmologiste japonais qui a dirigé un effort pour soigner des milliers de villageois vietnamiens figuraient parmi ceux sélectionnés pour les prix Ramon Magsaysay de cette année, considérés comme la version asiatique de le prix Nobel.

Les autres lauréats étaient un pédiatre philippin qui a fourni une aide médicale, juridique et sociale à des milliers d’enfants maltraités et à leurs familles, et un Français qui lutte contre la pollution plastique dans les rivières indonésiennes.

Les prix annuels, annoncés mercredi, portent le nom d’un président philippin décédé dans un accident d’avion en 1957 et honorent “la grandeur d’esprit au service désintéressé des peuples d’Asie”. Ils doivent être présentés à Manille le 30 novembre.

Les lauréats “ont tous défié les lignes sociétales invisibles qui causent la séparation et en ont dessiné des innovantes et inspirantes qui établissent des liens”, a déclaré Aurelio Montinola III, président de la fondation du prix.

Le Cambodgien Sotheara Chhim, 54 ans, a dirigé le traitement de milliers de survivants traumatisés du régime brutal des Khmers rouges et d’autres patients dans son pays depuis qu’il est devenu directeur exécutif de son organisation psychosociale transculturelle en 2002, a indiqué la fondation.

Enfant, il a été contraint de travailler dans les camps des Khmers rouges pendant plus de trois ans jusqu’à la fin de leur règne en 1979. Il est devenu l’un des premiers psychiatres du Cambodge après des années de guerre et a consacré sa vie à soigner les gens, en particulier dans les communautés rurales, où il a dit “l’agent de santé mentale devrait l’être”.

L’ophtalmologiste japonais Tadashi Hattori, 58 ans, a reçu le prix pour la formation des médecins locaux qui ont soigné des milliers de Vietnamiens. Il a décidé de devenir médecin à 15 ans lorsqu’il a été témoin du traitement grossier que son père atteint de cancer a reçu dans un hôpital, a déclaré la fondation.

Lors d’une visite en 2002 à Hanoi, la capitale du Vietnam, il a été profondément ému lorsqu’il a vu comment les villageois étaient devenus aveugles en raison d’un manque criant de spécialistes de la vue et d’installations de traitement, et a commencé à collecter des fonds, à former des experts et à faire don d’équipements aux hôpitaux locaux. .

“Même la simple guérison d’un œil peut permettre à quelqu’un d’aller à l’école ou de retourner au travail”, a déclaré Hattori. « Je ne peux pas tourner le dos à des personnes qui sont sur le point de perdre la vue simplement parce qu’elles n’ont pas les moyens de payer leur traitement.

Aux Philippines, où la maltraitance des enfants est un problème de longue date en raison de la pauvreté, du travail des enfants et de la traite, la pédiatre Bernadette Madrid, 64 ans, a attiré l’attention en fournissant un traitement, en sensibilisant et en engageant les décideurs politiques et les groupes civiques à résoudre le problème, ont déclaré les responsables du prix.

Depuis 1997, elle dirige le premier centre de protection de l’enfance du pays au Philippine General Hospital de Manille. Il a servi plus de 27 000 enfants depuis l’année dernière.

Madrid a remporté le prix pour “son leadership dans la gestion d’un effort multisectoriel et multidisciplinaire en matière de protection de l’enfance qui est admiré en Asie, et sa compétence et sa compassion à se consacrer à faire en sorte que chaque enfant maltraité vive dans une société guérissante, sûre et stimulante”. a déclaré la fondation du prix.

Il a déclaré que Gary Bencheghib, de France, est devenu un “guerrier” contre la pollution plastique sur l’île balnéaire indonésienne de Bali, où ses parents ont déménagé il y a des années, lorsqu’il a découvert l’étendue du plastique obstruant ses cours d’eau. À 14 ans, il a commencé un nettoyage hebdomadaire de la plage avec sa sœur, son frère et ses amis dans le cadre d’un projet qui l’a conduit à défendre la protection de l’environnement.

Bencheghib, 27 ans, s’est ensuite lancé dans le cinéma à New York et a produit plus d’une centaine de vidéos sur la pollution plastique et la protection de l’environnement que des millions de personnes ont visionnées sur YouTube, Facebook et d’autres plateformes de médias sociaux. Un documentaire de 2017 sur la rivière Citarum polluée dans l’ouest de Java a incité l’administration du président Joko Widodo à lancer un programme de réhabilitation de sept ans, ont déclaré des responsables du prix.

Lui et ses frères et sœurs ont dirigé le déploiement d’environ 170 barrières anti-déchets dans les rivières polluées et prévoient d’en installer des centaines d’autres à Bali et à Java.