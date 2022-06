Un Cambodgien attrape le plus gros poisson d’eau douce enregistré au monde

BANGKOK – Le plus grand poisson d’eau douce enregistré au monde, une raie géante, a été capturé dans le Mékong au Cambodge, selon des scientifiques de la nation d’Asie du Sud-Est et des États-Unis.

La raie, capturée le 13 juin, mesurait près de 4 mètres (13 pieds) du museau à la queue et pesait un peu moins de 300 kilogrammes (660 livres), selon un communiqué publié lundi par Wonders of the Mekong, un projet de recherche conjoint cambodgien-américain.