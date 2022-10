Un câlin et un selfie à la fois, la mission de Biden de se connecter

WASHINGTON (AP) – Une poignée de main, un câlin et un selfie à la fois. Si le président Joe Biden pouvait saluer chaque Américain de cette façon, disent ses alliés de longue date, sa cote d’approbation monterait en flèche.

Biden n’a jamais été à son meilleur dans les grands discours, où sa prestation peut être guindée, ses histoires parfois sinueuses. C’est la fin de son discours qui marque souvent le début de la partie préférée de Biden d’un événement – ​​la ligne de corde, dans le langage des agents politiques. Il tourne autour, scanne la foule et se concentre sur sa première cible pour une connexion en tête-à-tête.

Cela pourrait être avec quelqu’un comme Tim Eichinger, un propriétaire de brasserie de Milwaukee qui a posé une question à Biden lors d’une mairie télévisée il y a 20 mois, et a depuis eu une vidéoconférence en tête-à-tête avec le président et a vu Biden envoyer quelques lettres à son petit-fils.

Ce pourrait être un petit enfant – Biden aime transporter de l’argent pour pouvoir discrètement glisser quelques dollars aux enfants et les encourager à acheter de la crème glacée. Il peut s’agir de quelqu’un qui bégaie – il sollicite une attention particulière de la part du président.

Après que Biden a prononcé un discours sur les prêts étudiants vendredi à l’Université d’État du Delaware, il y a eu de nombreuses poignées de main et photos avec les étudiants sur scène. Mardi dernier, lors d’un événement du Comité national démocrate à Washington, Biden a invité un membre du public dans les coulisses pour une photo privée, dédicacé certains des signes de droits à l’avortement que les participants avaient agités et agressés dans une poignée de selfies.

Les aides disent que l’homme de 79 ans a perfectionné son bras selfie, dont les produits sont largement partagés sur les réseaux sociaux.

Lors d’un événement en août pour le candidat au poste de gouverneur démocrate du Maryland, Wes Moore, Biden a passé plus de 75 minutes dans trois salles différentes pour saluer les gens après la fin du discours. Il a suscité des acclamations lorsqu’il a saisi la baguette d’un tambour-major de lycée, puis a posé avec pour une photo devant la fanfare.

Tout cela fait partie d’une approche que Biden a largement perfectionnée au cours de décennies de réjouissances dans son État natal du Delaware, dont la population est d’un peu plus d’un million d’habitants et représentait environ la moitié de celle lorsque Biden a été élu pour la première fois au Sénat en 1972.

Étendre ce genre de politique personnelle au niveau présidentiel a été un défi, d’abord alors que Biden a fait campagne pour le bureau ovale dans la pandémie de COVID-19 qui a réduit ses engagements publics et maintenant qu’il est à la Maison Blanche, où les exigences de son temps – et la sécurité — sont plus grandes.

La dure réalité, politiquement, est que la chaleur et l’empathie en tête-à-tête ne vont pas plus loin. Ils l’ont aidé à forger des liens bipartites au Sénat, mais depuis la Maison Blanche, la plupart des électeurs, la plupart du temps, ne voient le président que dans des moments scénarisés ou mis en scène. Les assistants de Biden ont cherché des moyens de montrer aux électeurs les interactions privées du président, avec des vidéos en coulisses de certaines des rencontres, même s’il est peu probable qu’ils aient jamais la chance d’en avoir une eux-mêmes.

Pourtant, Biden insiste pour que le temps soit intégré à son emploi du temps afin qu’il puisse interagir avec les gens lors de ses événements – de telles rencontres semblent le dynamiser et l’aider à éclairer son élaboration de politiques.

Il peut aussi parfois y avoir des moments gênants, comme lorsqu’une boutade présidentielle tombe mal, qui, dans l’environnement partisan d’aujourd’hui, sont souvent diffusées en ligne par ses rivaux politiques. Mais ils sont plus nombreux que les interactions positives qui ont défini la carrière de Biden et testé l’endurance de ses collaborateurs.

“Il nous survit”, a déclaré à l’Associated Press la chef de cabinet adjointe de la Maison Blanche, Jen O’Malley Dillon, sur le penchant de Biden à passer 30 minutes, une heure, parfois plus, à se serrer la main.

“Il va prendre autant de temps qu’il veut”, a ajouté Stephen Goepfert, ancien assistant personnel de Biden, ou “body man”.

Le président, dont les sondages ont augmenté ces derniers mois mais restent en territoire négatif, a organisé relativement peu de grands événements politiques à l’approche des élections de mi-mandat. De nombreux candidats démocrates ne voient pas une apparition de Biden comme un plus. Les assistants disent que son emploi du temps – et la taille de son public – s’accéléreront à mesure que son parti se tournera vers les efforts pour obtenir le vote.

Mais ne vous attendez pas à ce que les petites rencontres disparaissent.

Biden, ont déclaré des assistants, semble détecter quand quelqu’un peut traverser une crise personnelle ou familiale – peut-être informé par ses propres expériences de chagrin et de défi: la mort de sa première femme et de sa fille dans un accident de voiture, la perte de son fils à cancer, sa guérison d’une paire d’anévrismes cérébraux potentiellement mortels, une lutte de plusieurs décennies pour surmonter un bégaiement.

“Il sait instinctivement comment se présenter pour ce dont cette personne a besoin de quelque manière que ce soit”, a déclaré O’Malley Dillon.

Goepfert a suivi les traces de Biden lors de centaines d’événements pendant la campagne et à la Maison Blanche avant son départ en août. «Je l’ai vu réconforter des gens en larmes en parlant de leurs difficultés personnelles, consoler quelqu’un qui a récemment reçu un diagnostic de cancer, honorer un ancien combattant avec une poignée de main et l’une de ses pièces de défi, et aussi donner à un jeune de l’argent pour de la glace. crème juste pour s’être assis pendant le discours – et le tout dans la même ligne de corde », a-t-il déclaré.

Alors que Biden se fraye un chemin à travers une foule, il appellera souvent un assistant pour emmener quelqu’un dans les coulisses pour une photo, collecter ses informations pour un suivi ou noter le numéro de téléphone d’un être cher qui ne pourrait pas être là pour un appel surprise du président.

Dans sa limousine blindée après un événement, Biden “est prêt à assurer le suivi des personnes qu’il a rencontrées, et il passe déjà ces appels téléphoniques”, a déclaré Goepfert.

Ces rencontres éphémères se transforment parfois en relations durables.

Avant de devenir président, Biden donnait fréquemment son numéro de téléphone portable aux jeunes à la recherche de conseils pour surmonter le trouble de la parole. Maintenant qu’il est dans le bureau ovale, Biden est toujours en contact avec beaucoup d’entre eux par téléphone et envoie des commentaires enregistrés et des mots d’encouragement d’Air Force One.

Le discours de Brayden Harrington, 13 ans, sur la façon dont le candidat Biden l’a entraîné à surmonter son bégaiement a été un moment fort de la Convention nationale démocrate de 2020.

Un autre garçon de 13 ans, Ryan, d’Arlington, en Virginie, continue d’échanger des SMS et des messages vidéo avec Biden par l’intermédiaire du personnel après avoir rencontré le président lors d’un rassemblement en 2019. Ryan, dont la mère a demandé que son nom de famille ne soit pas utilisé, a déclaré que Biden “m’a aidé à être courageux” et à rejoindre la chorale de son école.

À une autre occasion, une brève rencontre de Biden avec l’ambassadeur adjoint de France au sujet de leurs liens communs avec l’Irlande a donné une lettre touchante au diplomate “sur la lune” fils.

Annie Tomasini, directrice des opérations du bureau ovale, et son personnel suivent les interactions de Biden et coordonnent les appels téléphoniques et les lettres qui suivent souvent les réunions de corde. Certaines de ces relations durent depuis plus d’une décennie.

“Il prend ces engagements et ils restent avec lui”, a déclaré Tomasini, ajoutant qu’ils se reflètent dans les objectifs politiques de Biden.

“Cela motive vraiment la façon dont il revient et dit:” Hé, écoutez, les gars, nous devons nous concentrer sur ces pièces “”, a-t-elle déclaré. Son personnel s’est habitué aux demandes de renseignements sur des problèmes spécifiques dont Biden entend parler par les Américains sur la corde ou qu’il a rencontrés en quittant l’église.

“C’est vraiment qui il est”, a déclaré O’Malley Dillon. “Il a été dans de nombreuses chaussures dans lesquelles se trouvent les Américains.”

Eichinger, copropriétaire de Black Husky Brewing à Milwaukee, n’y avait pas beaucoup réfléchi lorsque Biden a promis de donner suite à une question qu’il avait posée au président lors d’une assemblée publique sur le câble. Il a reçu un appel quelques jours plus tard d’Ashley Williams, directrice adjointe des opérations du bureau ovale, cherchant à le mettre en contact avec le personnel économique de Biden pour un briefing et à programmer un Zoom avec Biden qui a duré 30 minutes.

“J’ai dit que je ne m’attendais vraiment pas à ce qu’ils fassent cela”, se souvient Eichinger. “Elle a dit ‘Non, ce n’est pas comme ça. Quand il dit quelque chose, il s’attend à ce que nous suivions et que nous maintenions cette relation.

Eichinger et sa famille ont ensuite visité la Maison Blanche à Noël, et Biden a envoyé à son petit-fils d’âge scolaire une lettre louant son jeu de violon après que Williams lui ait montré une vidéo qu’Eichinger avait envoyée.

“Je ne suis qu’une des 330 millions de personnes ici”, a déclaré Eichinger. “Ils continuent de penser que ce que j’ai à dire est important.”

___

Zeke Miller, l’Associated Press